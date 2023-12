Aseguran que la reina Letizia fue infiel al Rey Felipe VI y el escándalo asombra a España

La sociedad de España se encuentra sorprendida por el escándalo que rodea al Rey Felipe VI de esa monarquía y a su esposa, la reina Letizia, quien aseguran que fue infiel a su marido con su excuñado durante los primeros años de matrimonio.

El supuesto affaire, que dejó atónito al mundo, fue revelado por uno de los protagonistas, Jaime del Burgo, exmarido de la hermana de Letizia. A través de sus redes sociales, el hombre contó que habría tenido un vínculo sentimental con la monarca, lo que armó un tremendo escándalo en el Palacio de la Zarzuela.

Jaime del Burgo estuvo casado con la hermana de Letizia entre 2012 y 2016. Sin embargo, hace pocos días el abogado y empresario decidió romper el secreto y posteó en su cuenta de X un extraño mensaje donde daba a entender que había tenido una relación amorosa con la flamante reina de España.

Para dar prueba de eso, del Burgo compartió una foto de la monarca vistiendo una pashmina negra, tomada con su celular en lo que se supone es un baño y cuando ella, en apariencia, estaba embarazada de una de sus hijas.

“Amor. Llevo tus pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya” dice el mensaje que acompaña de Burgo, sobre la imagen de Letizia.

La imagen que le habría mandado Letizia a su amante.-

Además, del Burgo mencionó el libro del periodista español Jaime Peñafiel, explícitamente enfrentado a la corona española, quien daba cuenta de sus supuestas infidelidades en la publicación bajo el título de «Letizia y yo».

El abogado aclaró que la pareja con Letizia habría pasado por diferentes “etapas” que el autor del libro dividió en “1) Relación amorosa, de 2002 a 2004; 2) Amigos y confidentes, de 2004 a 2010; 3) Relación amorosa, duradera y continuada, 2010 y 2011; 4) Como cuñados, 2012 a 2016. Es la tercera relación la que termina abruptamente después de dos años, a los pocos meses de la renuncia de Letizia Ortiz como princesa de Asturias, divorcio de Felipe y el establecimiento como pareja en Nueva York, que era lo que habíamos planeado” confió del Burgo a sus seguidores sobre la relación clandestina con la reina y sus planes.

Letizia fue madre en dos oportunidades: una en 2005, cuando esperaba a la princesa Leonor, y la otra en 2007, cuando gestó a Sofía, por lo que se estima que la imagen que el hombre compartió con sus seguidores correspondería a la etapa de “amigos y confidentes”, según su propia definición.

Escándalo con la reina Letizia: del Burgo borró los mensajes

Con el escándalo estallado, del Burgo finalmente definió borrar sus posteos en X. Más tarde, se defendió: “No cambio una coma de mis posts eliminados. Agradezco los mensajes de los que han entendido que tendría mis razones. No guardo rencor a los que me habéis amenazado de muerte. No me siento orgulloso. Pero la verdad es la que es. Yo reconozco a un solo rey, está en el Cielo y se llama Jesús de Nazaret. Él me juzgará” escribió el hombre, ya en boca de todos.

Letizia contrajo nupcias con el Príncipe de Borbón en el 2004, luego de haber atravesado un polémico divorcio con el escritor Alonso Guerrero Pérez un año después de haberse casado con él.

Jaime del Burgo habría tenido el romance con Letizia antes de que ella se case con el rey Felipe de España, pero cuando quiso pedirle matrimonio la actual reina ya estaba en pareja con el monarca y había abandonado al abogado.