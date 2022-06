Aseguran que Mirtha pasa un mal momento tras el fracaso de las negociaciones con El Trece

La salida de Mirtha Legrand de El Trece, donde históricamente se emitían sus dos ciclos, habría puesto muy triste a la conductora, quien públicamente se mostró sorprendida porque la negociación no llegó al buen puerto esperado.

Este miércoles, la diva de los almuerzos habló con los medios de comunicación y mostró su asombro por el comunicado de la productora «Story Lab», que lidera su nieto Nacho Viale.

«Vi el comunicado. Lo tomé raro pero era lo que correspondía. Nacho lo hizo de buena fe«, relató la conductora sobre la determinación de la firma.

Fuentes extraoficiales indicaron que Mirtha, incluso, se quebró al hablar con Adrián Suar, jefe de programación en El Trece, al no poder llegar a un acuerdo entre las partes.

«Mi deseo era volver a El Trece pero creo que no se va a poder dar. Adrián (Suar) me llamó el día anterior del comunicado y me dijo que iba a hacer lo imposible para arreglarlo«, agregó «Chiquita».

El conflicto principal tendría que ver con la oferta económica que le hizo el canal al equipo de trabajo de «Almorzando» y «La Noche de Mirtha», y la cantidad de ventas en materia de publicidad no tradicional (PNT).

La firma de Viale había emitido un comunicado, días atrás, donde señalaban que «respetando el compromiso asumido en el contrato finalizado, a partir del día de la fecha, la productora se encuentra en libertad de negociar con cualquier medio la puesta en el aire de los formatos», explicita la comunicación.

«Chiquita» la está pasando mal.