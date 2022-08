Ashton Kutcher contó que tuvo una rara enfermedad que lo dejó sin ver ni oír por un tiempo

Ashton Kutcher, reconocido actor estadounidense, contó durante el programa de televisión “Running Wild with Bear Grylls: The Challenge”- de la National Geographic- que hace tres años sufrió un duro episodio de vasculitis. Se trata de una enfermedad autoinmune que lo afectó durante un año y que le comprometió la visión, la audición y el equilibrio.

En Twitter expresó: “Antes de que haya un montón de rumores/comentarios/lo que sea por ahí. Sí, tuve un episodio raro de vasculitis hace tres años. (Una enfermedad autoinmune) Tuve algunas deficiencias auditivas, visuales y problemas de equilibrio justo después. Me recuperé por completo. Todo está bien. Siguiendo hacia adelante. Nos vemos en la Maratón de Nueva York de 2022″.

Esta rara patología causa la inflamación de los vasos sanguíneos engrosando y generando daños en sus estructuras. En consecuencia, queda restringido el flujo de la sangre y se perjudican los órganos y tejidos.

“El minuto en el que empiezas a ver que los obstáculos de la vida fueron hechos especialmente para ti, para enseñarte lo que necesitas, la vida comienza a volverse divertida. Empiezas a surfear a través de los problemas en vez de vivir debajo de ellos”, agregó el actor estadounidense al referirse a la enfermedad en un adelanto del programa.

Before there are a bunch of rumors/ chatter/ whatever out there. Yes, I had a rare vasculitis episode 3yrs ago. (Autoimmune flair up) I had some impairments hear, vision, balance issues right after. I fully recovered. All good. Moving on. See you at the 2022 NY Marathon w/Thorn