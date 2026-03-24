Así es la casa de Mario Massaccesi: jardín renovado, galería y una pileta soñada

El conductor Mario Massaccesi volvió a mostrar su costado más íntimo y relajado al compartir imágenes de su casa, donde el gran protagonista es su jardín, al que define como su “pequeño paraíso”.

A través de sus redes sociales, el periodista de El Trece abrió las puertas de su espacio verde y sorprendió con las mejoras y renovaciones que realizó en los últimos días, especialmente después de las tormentas que afectaron a varias zonas.

Un jardín en transformación: plantas, árboles frutales y galería

En un video, Massaccesi mostró cómo trabaja en su jardín y explicó el proceso de cuidado de las plantas:

“Podé todo casi al ras y miren cómo van apareciendo pequeños brotes”, contó mientras recorría el parque.

El espacio combina amplitud, verde y detalles cuidados, con una galería que se integra al exterior. Allí también realizó tareas específicas:

“En dos o tres semanas esto se llena de glicinas, así que va a estar muy lindo”, explicó sobre las enredaderas que cubrirán el techo.

Además, el jardín incluye árboles frutales, como naranjos y caquis, que aportan color y vida al entorno.

“Pronto habrá cosecha de naranjas”, adelantó con entusiasmo.

La propiedad también cuenta con sectores pensados para el descanso, donde se destaca una pileta rodeada de verde, ideal para disfrutar del aire libre.

Más que un jardín: el mensaje emocional de Mario Massaccesi

Más allá de lo estético, el conductor comparte su rutina de jardinería como una forma de bienestar personal.

“Puedo estar horas haciendo cosas, me ayuda a pensar y a aislarme”, expresó.

En ese sentido, sus publicaciones suelen tener una reflexión más profunda, invitando a sus seguidores a cuidar no solo el entorno físico, sino también el interior:

“¿Cuánto hacés en el pequeño paraíso interior? Ese de las emociones, el amor y las relaciones”, planteó.

Para Massaccesi, el concepto de “paraíso” va más allá del jardín:

“Ese paraíso interior se cuida”, concluyó.

Un estilo de vida que combina naturaleza y bienestar

La casa de Mario Massaccesi refleja una tendencia cada vez más elegida: revalorizar los espacios verdes del hogar como lugares de descanso, conexión y equilibrio.

Entre plantas, árboles y momentos de introspección, el periodista demuestra que el jardín puede ser mucho más que un espacio decorativo: un refugio para desconectar y reconectar con uno mismo.

Con información de La100