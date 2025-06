Mario Massaccesi cruzó sin filtro a Marina Calabró: ¿Qué dijo?

Mario Massaccesi se pronunció contra Marina Calabró, luego de las críticas que recibió por parte de la periodista de espectáculos. Conocé acá qué dijo el conductor sobre estos dichos.

Mario Massaccesi cruzó sin filtros a Marina Calabró: ¿Qué dijo?

El conductor Mario Massaccesi criticó a Marina Calabró, después de que la periodista realizará comentarios negativos contra él.

Luego de participar de «Almorzando con Mirtha«, el conductor de Cuestión de Peso dialogó con Implacables y «le pego» a Marina Calabró. La cronista le consultó sobre las críticas que recibió por parte de la periodista y el conductor no dudó en responder.

Primero, comenzó aclarando que no la conocía personalmente y luego realizó una fuerte opinión: «Es picante. A ella le gusta ser picante y creo que lo necesita«, afirmó.

Después, Massaccesi dijo: «Hay gente que le gusta eso y está bien». Inmediatamente, el conductor se retractó y recalcó: «Igual no siempre me trato bien. Con Lanata me trataba bastante mal«. A su vez, continuó explayándose diciendo «Una vez le llevó a Lanata unos cuentos de no se qué y Lanata me mató«

Para finalizar, también recordó otra crítica que recibió por parte de Calabró: «Después otra vez, dijo que yo ninguneaba a los periodistas de espectaculo y yo los consumo».

El periodista cerró tratando de calmar un poco las aguas: dijo que ella «no mintió«, mencionando que «la opinión del otro es del otro, es lo que cree que es su verdad».

Mario Massaccessi criticó a un canal de streaming tras su accidente de tránsito

Hace unos días, Mario Massaccessi sufrió un accidente de transito, en el cual no tuvo inconvenientes mayores. Este domingo 8, estuvo presente en «Almorzando con Mirtha» y criticó a un canal de streaming por el nulo accionar ante esta situación.

Primero, el periodista aclaró que el accidente ocurrió al frente del canal de streaming «La casa» y dijo: «Me llamó la atención que hubiera un medio de comunicación con productores y conductores y nadie dijo ‘Vayan a ver que pasa’«.

Luego, Massaccesi cerró el tema con un mensaje: «No naturalicemos eso, en un accidente lo primero que tenés que hacer es fijarte si te lastimaste, podría haber sido uno de sus compañeros«.