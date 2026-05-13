Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar oficial y los financieros este miércoles 13 de mayo 2026.-

Dólar hoy: en la apertura de este miércoles 13 de mayo 2026, la plaza cambiaria argentina refleja una jornada de calma técnica y operaciones fluidas. Bajo el monitoreo constante del Banco Central (BCRA), las cotizaciones de la divisa operan con ajustes mínimos que acompañan la pauta de devaluación mensual programada.

En este contexto, el comportamiento del dólar oficial sigue actuando como el principal ancla para la cadena de precios, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL muestran una volatilidad acotada, respaldada por la firmeza de las reservas internacionales y la absorción de liquidez en el mercado secundario.

Dólar hoy: cotización del dólar oficial este miércoles 13 de mayo 2026

En la apertura de miércoles 13 de mayo 2026, el dólar oficial cotiza en Banco Nación a:

$1.360 para la compra.

$1.410 para la venta.

Dólar oficial hoy: las pizarras de los bancos este miércoles 13 de mayo 2026

En el circuito minorista, el dólar oficial se mantiene como la referencia central del mercado bajo el monitoreo constante del Banco Central. En los principales bancos, estas son las cotizaciones en la apertura de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1355 1405 Banco Nación 1360 1410 Banco ICBC 1355 1415 Banco BBVA 1360 1410 Banco Supervielle 1363 1413 Banco Ciudad de Bs As 1350 1410 Banco Patagonia 1370 1420 Banco Hipotecario 1370 1410 Banco Santander 1360 1410 Banco Credicoop 1365 1415 Banco Macro 1350 1410 Banco Piano 1365 1420 Banco BPN 1345 1415

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: miércoles 13 de mayo 2026

El dólar oficial inicia la jornada en el Banco Nación (BNA) a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta. Este nivel de precios representa la continuidad del sendero de microajustes diarios que la autoridad monetaria aplica para preservar el equilibrio de la balanza comercial.

En paralelo, el dólar tarjeta, que incluye los recargos impositivos para consumos en el exterior y servicios digitales, se posiciona en los:

$1.826,5.

Según los reportes de transparencia del BNA, esta estabilidad del dólar oficial minorista facilita la previsibilidad en los contratos de comercio exterior y el ahorro doméstico.

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: miércoles 13 de mayo 2026

En el ámbito de las operaciones bursátiles, el dólar MEP (o dólar bolsa) cotiza esta mañana a:

$1.425, manteniendo una paridad sólida con las referencias del cierre previo.

Por su parte, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:

$1.480, operando como la herramienta predilecta para la gestión de carteras de inversión de grandes empresas.

La estabilidad observada tanto en el dólar MEP como en el dólar CCL durante este miércoles es atribuida por analistas a la vigencia de tasas de interés reales que incentivan la permanencia en activos en moneda local frente a la dolarización financiera.

El Riesgo País y su relación con el dólar oficial y dólar blue: miércoles 13 de mayo 2026

Un indicador clave que acompaña la dinámica del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL es el Riesgo País, que en la apertura de hoy se ubica en los 506 puntos básicos.

Este mantenimiento en la percepción de riesgo soberano contribuye a la calma cambiaria, ya que reduce la presión sobre el mercado informal o dólar blue, que abre a:

$1.395 para la compra.

$1.415 para la venta.

Al igual que en las jornadas previas, la convergencia entre los distintos tipos de cambio sugiere un escenario de mayor previsibilidad macroeconómica para lo que resta del mes de mayo 2026.