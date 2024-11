Así fue el día en que Araceli González acusó a Griselda Siciliani de «roba marido»

Griselda Siciliani está en el «ojo de la tormenta» tras ser acusada por Sabrina Rojas y ahora, por Araceli González por haberse «metido» con sus parejas. Hace un par de días Sabrina Rojas contó que la actriz le mandaba mensajes a Luciano Castro mientras ella estaba embarazada. Este tema trajo a colación un recuerdo, específicamente un video donde Araceli González contó algo bien parecido, pero en su caso con el Adrián Suar.

Araceli González y una fuerte acusación contra Griselda Siciliani

Durante una entrevista que le le hizo Verónica Lozano, Araceli reveló que Adrián y Griselda se engancharon cuando ella estaba intentando una reconciliación con el actor.

Araceli en esa entrevista dijo: «Yo tengo más de 25 años en esto y vos hace muy poco que estás en esto», le habló directamente a Griselda en un primer momento.

«Yo vengo remándola de toda la vida -siguió- porque también es «Ay, Araceli es millonaria por Adrián Suar…» ¡No, Araceli no es millonaria por Adrián Suar! Mirá, el departamento primero me lo compré yo. Trabajaba de lunes a domingos, tenía una hija de dos años. O sea, a mi no me vengan a decir lo que yo pagué en mi vida», firmó.

«Estoy cansada de que hablen pelotudeces, de que la gente salga así abiertamente a hablar de uno«, repiqueteó Araceli, tras lo cual le volvió a hablar a Griselda pero utilizando una extraña combinación de primera y tercera persona.

«No me conocés», tiró primero, para después contar que «yo si la conozco a ella, pero ella no me conoce a mi». Fue entonces que una pregunta de Verónica Lozano («¿Por qué decis que la conoces y ella no a vos?») le permitió a «Ara» cantarle las 40 a la actriz.

Griselda Siciliani se «metió» en el medio de la reconciliación entre Araceli y Suar

«Porque su relación empezó en un momento que yo estaba teniendo un acercamiento con Adrián, entonces sí la conozco», descerrajó Araceli con los ojos inyectados de ira, bronca y enojo. «O sea, vos te estabas tratando de reconciliar… y apareció ella», devolvió Lozano haciéndose un poco la ingenua y otro poco la desentendida.

«Claro, así es, así es», expresó Araceli básicamente la estaba tratando de roba maridos. «Entonces, si nos tenemos que respetar, nos respetamos todos, ¿Okey? Bueno, sí hay que decir… ¡Ya estoy cansada chicos de no hablar! Es que yo soy honesta», sumó.

«Toda mi vida trabajé, crié a mis hijos, amé a mis parejas, fui cuidadosa con la vida del resto y tengo piedad con la gente. Yo nunca hablaría mal de nadie», gritó Araceli cuando la gente que la acompañaba, atrás de cámara, le pedía que tuviera cuidado con las afirmaciones.

Con información de Pronto