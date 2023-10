Sofía Clerici opinó de la lucha contra la corrupción: «No soy política»

Sofía Clerici, la modelo que se mostró junto a Martín Insaurralde en Marbella, opinó de la lucha contra la corrupción en el país.

Un seguidor le hizo una sugerencia y ella no dudó en responder. “Para el país, sería mejor que luches contra la corrupción y el robo de nuestra plata”, le reprocharon. “¿Por qué debería? Yo no soy política, no me corresponde”, contestó Clerici.

El perverso viaje de Insaurralde y Clerici generó un escándalo que derivó en la denuncia por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, además de una investigación por lavado de activos y su renuncia a la jefatura de Gabinete bonaerense. También terminaron en la Justicia su exesposa, Jésica Cirio, y Clerici, quien lo acompañó en el viaje por la costa española.

“Pronto voy a salir a hablar… todo a su momento (para todo hay explicación más cuando una es buena gente, buena esencia de familia) nunca tuve malas intenciones ni tengo nada que ocultar en mi vida, soy bastante transparente. Besos”, había anunciado semanas atrás Sofía Clerici.

La respuesta de Sofía Clerici en redes sociales.

Qué le dijo Sofía Clerici a la Justicia

La modelo Sofía Clerici se presentó ante la Justicia mediante un escrito en el que designó abogado y dijo que el viaje a Marbella fue para visitar a su hermana.

También explicó que el yate en el que se fotografió con Martín Insaurralde se lo prestaron y que los relojes y carteras, cuyas fotos publicó en Instagram, fueron regalos hechos por amigos en Argentina. En el escrito Clerici también pidió ser sobreseída.