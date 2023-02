Así quedó la nueva placa de nominados en Gran Hermano, ¿hubo espontánea o fulminante?

Esta noche hubo una gala de nominación y se definieron los nuevos nominados para dejar Gran Hermano. Ariel, Nacho, Walter, Marcos y Julieta fueron los que más votos tuvieron y este domingo uno de ellos abandonará el programa.

Camila, es la líder de la semana, por lo que no pudo ser nominada y además este jueves salvará a uno de los participantes de los que se encuentran en placa. «Yo me veía en placa», confesó la participante líder de la semana. Dijo en una charla en el confesionario, que Walter «Alfa» es una de los personas que no le gustaría que se vaya. «Es mi compañero, como la parte paterna acá», dijo.

De hecho, Julieta, al nominar, votó a Ariel y a Walter. Sobre «Alfa» dijo que su voto era para poner a Camila «a prueba».

Ahora las expectativas están puestas en quién será el salvado. Sus sentimientos se juntarán y se espera que su voto se defina entre Walter y Marcos.

La gala de nominación dejó una sorprendente placa multitudinaria😱 Ariel, Nacho, Walter, Marcos y Julieta son los nuevos nominados.



¿Quién querés que sea el próximo eliminado?

El reto de Gran Hermano

Los participantes jugaron esta tarde con aros, en una actividad propuesta por Gran Hermano, pero luego recibieron un reto. Lucila, Camila y Marcos se pusieron a jugar «al quemado».

Pero llegó después la advertencia. «Atención, eso está prohibido», les dijo la voz del programa.

También, el mismo día. Ariel, Camila y Julieta recibieron el mismo reto por hacer rodar los aros.

El desafío para Ariel en Gran Hermano

Gran Hermano llamó Ariel y le propuso una prueba para que pueda hacer unas hamburguesas para los integrantes de la casa. Consiste en no hablar solo frente a objetos, algo que viene haciendo desde su ingreso.

En la gala se vio que Ariel y Walter «Alfa volvieron a mejorar su relación.

El difícil desafío de Ariel para hacer unas hamburguesas 🤣 Dejar de hablarle a los objetos inanimados