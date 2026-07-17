Así serán los exclusivos anillos que FIFA entregará al campeón del Mundial 2026

La FIFA implementará una conmemoración sin precedentes para el seleccionado que se consagre campeón del Mundial 2026, cuya final disputarán la Selección argentina y España este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, además de levantar el trofeo de la Copa del Mundo y recibir las tradicionales medallas de oro, los integrantes del equipo campeón serán distinguidos con anillos personalizados, una tradición inspirada en las principales ligas deportivas de Estados Unidos.

Cómo serán los anillos de campeón del Mundial 2026

La iniciativa toma como referencia los tradicionales championship rings que reciben los campeones de competencias como la NFL y la NBA, aunque será la primera vez que la FIFA adopte este tipo de reconocimiento en una Copa del Mundo.

Los anillos fueron diseñados exclusivamente para esta edición del torneo. Cada pieza estará numerada de forma individual y contará con un certificado de autenticidad, convirtiéndose en un objeto de colección único.

Solo el campeón recibirá 30 anillos exclusivos

La FIFA producirá 2.026 anillos en homenaje al año del certamen, aunque solo 30 serán entregados a los integrantes del seleccionado que levante la Copa del Mundo.

En cuanto al diseño, una de las caras exhibirá la silueta del trofeo del Mundial, mientras que el reverso será personalizado con los colores y la identidad del equipo campeón.

Habrá una edición limitada para coleccionistas

Las 1.996 piezas restantes no serán entregadas a jugadores ni cuerpos técnicos, sino que saldrán a la venta en una edición limitada para coleccionistas y fanáticos.

De esta manera, la FIFA busca sumar un nuevo símbolo a la historia de los Mundiales y acercar a los aficionados un recuerdo exclusivo de una edición que marcará un antes y un después en la forma de celebrar al campeón.lico general como producto con licencia oficial de la FIFA, lo que permitirá a coleccionistas y seguidores de todo el mundo adquirir una réplica exacta de la pieza que ostentarán los futbolistas.

FIFA confirmó que luego de la premiación del domingo, el capitán y el director técnico del seleccionado ganador obtendrán anillos provisionales para conmemorar la gesta en el podio. Posteriormente, los 30 anillos definitivos del plantel se fabricarán con las medidas exactas de cada destinatario.