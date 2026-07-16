La final del Mundial 2026 ya tiene árbitro designado: el antecedente con la Selección Argentina

La FIFA confirmó al árbitro que impartirá justicia en la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España. El encargado de dirigir el encuentro será el esloveno Slavko Vinčić, quien volverá a arbitrar a la Albiceleste en una Copa del Mundo.

Vinčić estará acompañado por un equipo arbitral integrado por asistentes de Eslovenia y Emiratos Árabes Unidos, mientras que la designación de los encargados del VAR todavía no fue oficializada.

El árbitro esloveno tiene un antecedente con la Selección Argentina en los Mundiales: fue quien dirigió el debut del equipo de Lionel Scaloni en Qatar 2022, cuando cayó por 2-1 frente a Arabia Saudita en uno de los resultados más sorpresivos de aquella Copa del Mundo.

Ahora volverá a cruzarse con la Albiceleste en el partido más importante del torneo, donde Argentina buscará conquistar su cuarta estrella frente a España, que intentará obtener el segundo título mundial de su historia.

La gran final del Mundial 2026 se disputará este domingo 19 de julio, desde las 16:00 (hora argentina), en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.