La final del Mundial 2026 ya tiene árbitro designado: el antecedente con la Selección Argentina
Vinčić estará acompañado por un equipo arbitral integrado por asistentes de Eslovenia y Emiratos Árabes Unidos, mientras que la designación de los encargados del VAR todavía no fue oficializada.
La FIFA confirmó al árbitro que impartirá justicia en la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España. El encargado de dirigir el encuentro será el esloveno Slavko Vinčić, quien volverá a arbitrar a la Albiceleste en una Copa del Mundo.
Vinčić estará acompañado por un equipo arbitral integrado por asistentes de Eslovenia y Emiratos Árabes Unidos, mientras que la designación de los encargados del VAR todavía no fue oficializada.
El árbitro esloveno tiene un antecedente con la Selección Argentina en los Mundiales: fue quien dirigió el debut del equipo de Lionel Scaloni en Qatar 2022, cuando cayó por 2-1 frente a Arabia Saudita en uno de los resultados más sorpresivos de aquella Copa del Mundo.
Ahora volverá a cruzarse con la Albiceleste en el partido más importante del torneo, donde Argentina buscará conquistar su cuarta estrella frente a España, que intentará obtener el segundo título mundial de su historia.
La gran final del Mundial 2026 se disputará este domingo 19 de julio, desde las 16:00 (hora argentina), en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.
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