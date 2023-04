Atados y en parejas, así fue el último desafío en MasterChef

La gala de martes de MasterChef les presentó a los participantes un duro desafío. Cada uno debió hacer las compras y cocinar atado a un compañero aunque la participación posterior fue individual.

Mediante sogas y cinturones, los competidores debieron unirse a su compañero de estación durante toda la prueba pero con la misión de coordinar los movimientos así cada uno hacía su plato.

No fue nada fácil y no todos la pasaron bien. María Sol y Juan Francisco sufrieron la compañía mutua. «Me cansé. Las mujeres siempre te llevan a donde quieren. Cuantas veces más vas a ir. No podías hacer algo más cerca hoy. La verdad es que tengo ganas de cortar esta soga. No aguanto más”, expresó él fastidioso.

Juan Francisco no tuvo una buena devolución del jurado a partir de una innovación que no funcionó y se quedó con el delantal gris. El participante hizo «panzerottis» pero recibió solo críticas, especialmente por su exceso de albahaca.

A María Sol tampoco le fue bien con una tarta con «curd de cítricos» a la que le faltó cocción. «Si yo hubiera ido a algún lugar a comprarla, no la compro», reconoció la competidora.

María Sol fue sincera con su plato: “si yo hubiera ido a algún lugar a comprarla, no la compro” 😳



➡️Seguí #MasterChefArgentina en https://t.co/aDeqH0xX0M pic.twitter.com/N2yXb7lper — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) April 19, 2023