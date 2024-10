Axel habló de la etapa más oscura de su vida: «Pasé una depresión profunda y real»

Si mencionamos a Axel Patricio Fernando Witeveen unos pocos sabrán de quién estamos hablando porque solo basta con decir «Axel» para saber que nos referimos a uno de los cantantes que más le cantó al amor durante las últimas décadas.

Axel «Vuelve» para celebrar nuevamente la vida

Comenzó su carrera hace 25 años, aunque en realidad sus primeras clases de piano las tomó con una monja cuando tenía solo 5. Sus padres ya le veían un don para la música y la maestra era demasiado exigente como para no hacerle caso y aprender. A los 8 ya estaba en el Conservatorio de Música Clásica. Con el correr de los años descubrió en el arte un espacio sanador y pasó de tocar en el subte a convertirse en uno de los artistas más reconocidos de Latinoamérica.

Axel atravesó diferentes etapas que hoy le llevan a querer celebrar nuevamente la vida y embarcarse en un tour que lo tendrá recorriendo varias ciudades. Su separación de la madre de sus cuatro hijos tras 16 años de relación, una denuncia por abuso que resultó archivada y una pandemia que lo mantuvo lejos de su público, hicieron mella en este artista que pudo resurgir de las cenizas y que este 16 de octubre lanzará su nuevo disco «Vuelve», cuyo primer corto «El motivo» ya está sonando en las radios hace un mes y promete convertirse en «himno» como ocurrió con tantos de sus temas.

Un nuevo público lo conoció como jurado de «La Voz» o de «Elegidos», rol que lo llevó a formar parte de certámenes del mismo estilo en países como Colombia o Ecuador y no descarta a tener nuevamente una participación si lo convocan en Argentina ya que tiene a su familia viviendo en Córdoba y se la pasa viajando para poder estar presente en el crecimiento y la educación de sus hijos.

Quién no cantó «Celebra la vida» en alguna fiesta o le dedicó a su enamorado «Amo» o «Te voy a amar». Pero esta vez, su escritura fue hacia otro lado. Axel, a sus 47 años, y con mucho camino recorrido ahora cuenta cómo es sobreponerse a las adversidades y ofrece un mensaje de inspiración para aquellos que estén atravesando un momento difícil y que aún no estén encontrando la salida.

Axel, en un recorrido por su historia, reveló que se siente «muy afortunado»

En una charla íntima con el medio Noticias Argentinas, Axel contó cómo pudo salir de la depresión y reveló qué tiene preparado para sorprender nuevamente a sus fans, que esperan ansiosas poder verlo nuevamente en vivo.

«Estoy muy contento porque realmente cuando uno mira para atrás y recorre un poco el camino con la cabeza, digo ‘hace 25 años estoy haciendo profesionalmente lo que me gusta’, porque yo lo hago de toda la vida, empecé a estudiar piano a los 5 años, pero digo, en los países subdesarrollados, vivir de algo tan volátil como el arte y poder haber hecho de eso mi sostén de vida y de mis hijos y de mi familia y haber viajado y haber tenido tantas cosas lindas, viniendo de una familia humilde como vengo yo, es una bendición, me siento realmente muy afortunado», reconoció el artista, durante su visita a la redacción de Noticias Argentinas.

Recorriendo un poco su historia, Axel destacó que la música fue su primer gran amor: «Después me di cuenta que quería vivir de esto, que quería hacer de esto mi medio de vida y agradezco hoy estar celebrando 25 años de trayectoria, habiendo hecho tantas giras por todo el mundo habiendo tocado tantos corazones con las canciones, tener en el inconsciente colectivo de la gente, canciones mías que suenan en su cabeza, en sus historias, hasta a veces sin saber de quién era la canción».

Para Axel «El Motivo» es una canción mucho más real que lo «refleja mucho más»

Todos los años lo convocan o le mandan videos de colegios, universidades y hasta jardines de infantes usando sus temas y eso lo llena de orgullo, aunque reconoce que «también es una gran responsabilidad porque dejás en la gente un mensaje, uno de alguna forma tiene que ser coherente con ese mensaje y uno va cambiando todo el tiempo».

Sus mensajes siempre fueron de alegría o de amor, pero esta vez con el lanzamiento de «El motivo» se pudo ver un poco más de introspección y de mensaje de superación. «Siempre hablé de lo que me pasaba en el presente, cuando yo escribí ‘Te voy a amar’, era lo que me estaba pasando, cuando escribí ‘Amo’, era lo que me estaba pasando, cuando nació ‘Celebra la vida’, lo mismo, y hoy que saco ‘El motivo’, también es lo que tengo necesidad de decir. Ojo, en el disco también hay canciones de amor, pero ‘El motivo’ es la que más me representa porque por ahí es la emoción más fuerte que viví los últimos años, entonces siento que me refleja mucho más, y creo que también es parte y producto de ir madurando y creciendo, una canción mucho más real, mucho más realista también. ‘El motivo’ habla de la vida, que no es todo color de rosas, como era ‘Amo lo que amas, yo te amo’, o ‘Celebra la vida’ todo el día. La verdad que la vida a veces te da un golpe, a veces caes en un momento difícil, se te trunca un negocio, o tenés un problema de salud, o se te muere un familiar o un amigo cercano, o la vida te da un revés, el que sea o nos pasa la pandemia a todo el mundo, y decís, ¿cómo salgo de acá? o caes en una depresión, como me pasó a mí también, y entonces creo que es una canción ya con los tintes de más vida vivida».

El regreso de un artista que luchó en silencio contra la depresión

Se lo veía tan contento con su regreso que nadie hubiera imaginado que venía de pasar los momentos más duros de su vida. Llegó a pensarlo pero cuando se vio sin «los amigos del campeón», pensó hasta en agredirse a sí mismo hasta que pudo identificar que estaba transitando por una depresión. En 2003 tuvo su primer ataque de pánico, pero por ese entonces no entendía bien de qué se trataba, hasta que un conocido le explicó que era un ataque de pánico y comenzó a hacer terapia. Empezó a fluir su trabajo y de la mano del éxito vinieron momentos de felicidad y de control de su salud mental. Pero esta vez fue diferente.

«Esta oportunidad fue más profunda y más real. Entonces, recurrí a mi psicólogo y le dije ‘no me quiero levantar de la cama, esto es triste. Me sentía muy desganado. La depresión es difícil de poner en palabras porque ¿qué sentís? Sentís desgano, te sentís abatido, te sentís con pilas, pero sin ganas de hacer nada. Triste, obviamente, desorientado. En la vida no encontrás las cosas buenas, y todos te dicen ‘dale, vos vivís la música que es lo que te gusta, girás por el mundo, tenés salud, una familia hermosa, podés darte el lujo que querés, los gustos que querés, ¿y qué te falta, boludo? Es que ese es el problema. Claro, yo me doy cuenta que no me falta nada, pero algo me está pasando, y no lo resuelvo, no encuentro qué es. Mucha terapia y diferentes terapias también alternativas, pero principalmente siempre mi psicólogo, Pablo, y ahí escribí muchísimo. Creo que también a mí la música es como una terapia para mí, es sanadora para mí, es como una catarsis todo el tiempo».

A Axel lo ayudó salir de la pandemia y poder volver a cantar. «Empecé a girar de vuelta y creo que mi sanación más grande es el escenario, encontrarme con la gente de vuelta y ese abrazo, el amor del público. Eso me va sanando y realmente a partir de que empecé a salir de vuelta a todos, empecé a sentirme mejor. Lo bueno que tenemos los artistas es que todo ese dolor se transforma en arte».

Su tour por sus 25 años de carrera

Axel agotó las entradas para el 1 de noviembre en el Teatro Ópera y lanzó una segunda función para el 2 de noviembre. En esta primera etapa también llegará a Rosario el 29 de noviembre en el Teatro Broadway y a Córdoba el 30 de noviembre en Quality Espacio. Pero continuará sumando fechas y recorrerá también ciudades de otros países, donde también lo esperan para verlo nuevamente en vivo. Las entradas están a la venta en www.ticketek.com.ar.

Axel y los nuevos artistas

Yo escucho música clásica, folclore y escucho Trueno. Y de la nueva camada de artistas, que ya tampoco es tan nueva, porque hay muchos que tienen mucho peso, María Becerra me encanta, Tini me gusta muchísimo lo que hace, su búsqueda siempre ahí de renovarse, Emilia está buenísimo también, bien popero. Me gustan también Trueno, Wos, Thiago PZK me encanta también, es súper talentoso.

«Me encantaría que una canción como ‘El Motivo’ tenga un remix con un rapero rapeando cosas también así profundas que hablen de este tipo de temáticas, sería buenísimo. En una época arrancó como esta era de escuchar canciones viejas y cancelarlas porque decía esto o lo otro. Y nosotros hicimos el ejercicio con mi equipo de gente y no encuentro una canción mía que digas ‘che, esto decirlo hoy queda mal’. Porque siempre fui como muy cuidadoso, pero es lo que me salió naturalmente. A mí nunca me salió de protestar desde el odio, la bronca o decir malas palabras, que tampoco estaría mal, pero no me nace eso naturalmente. Y hoy más que nunca mi compromiso con el público es sacar canciones que dejen algo, que dejen una huella. Como en el caso de ‘El Motivo’, que ojalá que vaya calando de una manera que pueda ayudar a la gente como me ayudó a mí».