Ayelén Paleo, en modo Moria Casán, insistió en la inocencia de su mamá: “Se cuelgan de mí”

Ayelén Paleo lleva varios días en el centro de la escena mediática y social ya que su mamá, Elizabeth Rodrigo, se encuentra detenida por supuesta participación en una red de trata, sin embargo, la ex vedette consideró que, quienes refieren al tema “se cuelgan” de ella para obtener fama.

En respuesta al cruce de su colega, Sabrina Ravelli, Paleo sostuvo que sólo le importa que su madre quede fuera de la detención, señaló que aguarda porque se “demuestre” la inocencia de Rodrigo e indicó que está “acostumbrada a lo otro”.

“No conozco a mucha gente que sale a hablar y no estoy en los medios, no porque no me llamen, sino porque hace 15 años que no salgo a hablar y no respondo. No me muero por la tele y por eso todos se cuelgan de mí”, apuntó Paleo.

“Soy normal, soy una persona que no necesito, ni quiero que hablen de mí. Todas me matan porque no aparezco y eso les da bronca. no estoy pasando un buen momento, pero todo se va a solucionar”, concluyó la vendedora de bienes raíces.

El mensaje llegó después de que Ravelli la cruzó, a pesar de que en principio había asegurado: “Sólo compartí con Ayelén los momentos de cruzarmelá en un restaurante dentro de las temporadas, sólo era ‘Hola y chau’”.

“Cuando se rumoreaban cosas, era porque ocultaba mucho. En el ambiente no se la quería tanto porque se la contrató por haber sido figura de Carmen Barbieri. Ayelén tenía el secreto que salió a la luz, de haber arruinado a la familia de Carmen cuando fue contratada por ellos y les clavó los cuernos por la espalda”, consideró Ravelli.