Carmen Barbieri se quebró tras la detención de la madre de Ayelén Paleo: “Nunca voy a tener paz”

La madre de Ayelén Paleo, Elizabeth Rodrigo, quedó detenido por estar presuntamente involucrada en una red de trata de mujeres que opera en tres provincias de la Argentina.

Carmen Barbieri, conmocionada tras la detención de la madre de Ayelén Paleo: “Sigo pagando los platos rotos”

Esta información golpeó mucho a Carmen Barbieri, que el jueves se ausentó de su programa «Con Carmen», por El Nueve, ya que al escuchar las noticias rememoró el daño que le hizo la irrupción de Ayelén Paleo en su vida, que causó el final de su matrimonio con Santiago Bal, tras 25 años de relación.

«Hoy no voy a poder estar en el programa por un tema de un resfrío que empezó liviano. Lamentablemente, por este caso de esta madre y esta hija que salieron ahora con esta novedad horrorosa y yo siempre sigo pagando los platos rotos», explicó Barbieri en un audio que le envío a Guille Barrios, su compañero en el programa.

«Me siguen llamando, me siguen insultando, llamadas de desconocidos, me siguen diciendo cosas, no voly a tener nunca paz, mientras estas personas tengan teléfono y puedan insultarme», aseguró.