El refugio de Teté Coustarot y Mario Massaccesi en la cordillera de Neuquén: «Despertar en este silencio»

Mario Massaccesi y Teté Coustarot decidieron poner una pausa en sus agendas para disfrutar del otoño en uno de los destinos más exclusivos de la región: Villa La Angostura.

Los periodistas, unidos por una amistad de décadas, eligieron el sur neuquino como escenario para conectar con la naturaleza y disfrutar del fin de semana de Pascuas lejos de los sets de televisión.

Acompañados por el productor Dany Mañas, el grupo recorrió puntos emblemáticos de la Villa. A través de sus redes sociales, compartieron imágenes frente a la icónica capilla del puerto Nuestra Señora de la Asunción, rodeada de bosques y montañas.

Para Teté, el viaje tuvo un tinte especial de recogimiento al visitar la gruta de la Virgen de Lourdes: «En el mismo lugar, gruta de mi querida Virgen de Lourdes», expresó emocionada la conductora en medio de la vegetación patagónica.

Silencio y lujo frente al lago

Para asegurar el máximo confort, el grupo se hospedó en el exclusivo complejo Bahía Manzano Resorts Club, a orillas del Lago Nahuel Huapi. Massaccesi retrató la paz del amanecer cordillerano en sus historias: «Recién despierto en este silencio y este cielo totalmente despejado», relató el conductor mientras mostraba la calma del entorno lacustre.

La travesía incluyó largas caminatas por senderos teñidos de dorado, típicos de la vegetación cordillerana en esta época del año. Esta escapada a la Patagonia reafirma una tradición que la dupla mantiene firme: reservar al menos un momento al año para viajar y compartir tiempo de calidad, consolidando un vínculo marcado por el afecto y el amor por los paisajes argentinos.