Franco Colapinto no pasó a Q3 y largará en la 16° posición en el GP de Austria

Franco Colapinto largará en la 16° posición en el Gran Premio de Austria. Tras un viernes irregular en el que terminó en el 8° y 16° lugar en las prácticas 1 y 2, comenzó el sábado con el puesto 14 en la última práctica y cerró la jornada con un amargo sabor en la Qualy.

Será la octava carrera de la temporada y el pilarense tratará de sumar por quinta vez en este 2026. Viene de obtener un punto en el GP de Cataluña y se ubica en el 12° lugar con 16 unidades en la clasificación de pilotos.

A pesar de llevar un paquete de mejoras y actualizaciones a Austria, Colapinto no pudo lograr el resultado esperado en la clasificación.

Franco buscará seguir sumando en Spielberg.

Todos los pilotos salieron a la Qualy con neumáticos blandos. En su primer intento, el argentino completó la vuelta en 1:08.343, que lo posicionó momentáneamente en el noveno lugar. Tras tres giros, regresó a boxes para mejorar alguna. A falta de menos de 2 minutos, Franco mejoró su tiempo (1:07.894) y saltó a la 11° posición para pasar sin problemas a Q2.

Ya en la segunda etapa de la clasificación, el piloto de Alpine realizó su primera vuelta con una marca de 1:08.171 que lo dejó 11°. Con el pasar de los minutos fue superado y su último intento para poder pasar a Q3 no lo pudo completar. El argentino tuvo una salida inesperada en la curva 1 y perdió toda posibilidad de largar más arriba en la parrilla de salida del domingo.

Su compañero Pierre Gasly estuvo a un paso de avanzar a Q3. El francés saldrá en el 11° lugar en Austria, tras quedar eliminado por menos de una décima a manos de Max Verstappen.

El final de la clasificación fue con polémica. En los últimos segundos, Max Verstappen tuvo un fuerte despiste y chocó contra el muro. En ese momento, George Russell completó su vuelta y logró la póle position. Charles Leclerc largará segundo y Lewis Hamilton saldrá tercero. Por otro lado, Kimi Antonelli arrancará en el 4° lugar.

El próximo desafío para Franco será la carrera de este domingo a 71 vueltas. Desde las 10 (Hora Argentina), el pilarense tendrá la difícil misión de tratar de meterse a los puntos, en un fin de semana complicado para él y para todo Alpine.