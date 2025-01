Benjamín Vicuña mostró su descontento ante la cercanía de sus hijos con Mauro Icardi, novio de la China Suárez

Benjamín Vicuña está presentando su nuevo proyecto actoral, el film «El Silencio de Marcos Tremer«, y ahí habló con los medios que le consultaron por la relación de La China Suárez y Mauro Icardi.

Tocando algo por encima el tema, Vicuña hizo hincapié en los hijos que comparte con la actriz y aseguró que «no le da lo mismo» donde se encuentren los niños. Asimismo, se refirió a las parejas de los cónyuges y remarcó que para él son temas que deben ser conversados.

El descontento de Benjamín Vicuña por la relación de sus hijos con Mauro Icardi

Es por eso que el actor chileno fue consultado si para los festejos navideños en los que reunió a sus hijos y su novia, Anita Espasandín, había tenido que consultarlo con sus exparejas. O pedir permiso. “Así como pedir permiso, no”, expresó entre risas.

Cuando le consultaron sobre Icardi, dijo: «A Mauro Icardi no lo conozco. Mis exs no me preguntan si los chicos pueden estar con su actual», detalló.

En esa línea la cronista le consultó por su ex, La China Suárez, y sus hijos quienes pasaron fin de año junto a Icardi. Y Benjamín fue tajante: “No, no me preguntaron”.

“Cuando hay niños es un tema. Porque obviamente no me puedo hacer el loco y decir me da lo mismo. No me da lo mismo. Dónde están mis hijos, por ahí es algo que se tiene que conversar. Pero no lo he hecho”, remarcó.