Beto Casella se despide de Bendita: reveló por qué deja El Nueve después de dos décadas

El conductor Beto Casella sorprendió a la audiencia al anunciar este miércoles, en pleno aire de Bendita por El Nueve, que el próximo 19 de diciembre será su último programa al frente del histórico ciclo.

Beto Casella hizo oficial su salida de «Bendita»

“Me tomo un minuto para decirles algo que no es nada fácil. Me parece mentira estar diciéndolo, pero el 19 de diciembre será el último programa que yo haga”, expresó Casella, visiblemente movilizado.

El conductor explicó los motivos de su salida tras dos décadas en el canal:

“No es una decisión que tome alegremente ni porque esté aburrido o quiera cambiar de aire. Se dieron circunstancias que dejaron de ser gratas y gratificantes en el día a día del trabajo”, afirmó con cautela.

Casella remarcó que su prioridad es trabajar en un entorno sano: “Yo siempre busco trabajar feliz. Es lo que voy a buscar, un lugar donde se pueda trabajar bien. No tengo nada para decir contra el canal en este momento, por supuesto”.

Aunque evitó confirmar públicamente su destino televisivo, aceptó la propuesta de América para conducir un nuevo programa después de LAM.

“Pondremos fin —al menos en mi caso— a este ciclo. Supongo que algunos compañeros, porque somos un grupo muy unido, se vendrán conmigo. Este espacio seguirá, pero ya sin nosotros. Hasta el 19 de diciembre será mi participación”, detalló.

Antes de cerrar, Casella dedicó unas palabras a su equipo y a los espectadores que lo acompañaron durante dos décadas:

“Solo quiero agradecerles a ustedes, a mis compañeros y compañeras, como hago todas las noches, y sobre todo al público, que en 20 años hizo que esto fuera un éxito. Sin ustedes, nada hubiera sido posible. Gracias por tanta compañía. Hasta el 19 de diciembre estamos”.

