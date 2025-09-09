Bienestar digital: cinco recomendaciones para tratar la nomofobia, el miedo a estar sin celular

Los teléfonos celulares se convirtieron en una extensión del cuerpo humano. La disponibilidad generalizada a la tecnología y a internet, si bien impulsó el desarrollo de la sociedad y la forma en que se comunica, también trajo consigo una nueva problemática: la nomofobia.

Nomofobia, el miedo a estar sin celular

La nomofobia es un trastorno definido como el miedo irracional a estar sin un teléfono móvil o sin conexión a internet y es una de las principales preocupaciones de salud mental de esta era.

“La nomofobia va más allá de una simple adicción al teléfono móvil. Mientras que la adicción al móvil se caracteriza por el uso excesivo del dispositivo, la nomofobia implica una respuesta psicológica intensa ante la posibilidad de estar desconectado”, explicó la psicóloga Liliana Acuña, tiempo atrás a NA.

Los síntomas de esta condición incluyen ansiedad, depresión, aislamiento, dolores de cabeza y malestar emocional cuando la persona no puede acceder a su teléfono. Si bien el trastorno puede afectar a cualquier persona, es especialmente prevalente entre los adolescentes.

El impacto negativo se extiende a múltiples áreas de la vida diaria. Interfiere con los ritmos biológicos y las rutinas cotidianas, causando interrupciones en el sueño debido a la necesidad de revisar el teléfono durante la noche. Esta interrupción del sueño puede llevar a un bajo rendimiento académico y laboral, afectando directamente la capacidad de concentración y atención.

Además, la dependencia al teléfono móvil limita las interacciones sociales cara a cara, conduciendo a un aislamiento social que puede dificultar la formación de relaciones genuinas y duraderas.

Cinco consejos para reducir el riesgo de padecer nomofobia

Para reducir el riesgo de desarrollar nomofobia o gestionarla si ya se padece, se recomiendan las siguientes medidas diarias:

Establecer horarios específicos para el uso del teléfono móvil: limitar el tiempo de uso del dispositivo y evitar su uso durante las comidas o reuniones sociales. Se recomienda también evitar llevarlo al dormitorio a la hora de dormir.

Silenciar las notificaciones: reducir las distracciones provocadas por las constantes alertas de las aplicaciones.

Desinstalar aplicaciones no esenciales: eliminar aplicaciones que consumen mucho tiempo y fomentan la adicción.

Evitar el uso del móvil como despertador: utilizar un despertador tradicional para evitar la tentación de revisar el teléfono al despertarse.

Realizar actividades sin el teléfono móvil: salir a caminar o participar en eventos sociales sin llevar el dispositivo para acostumbrarse a estar sin él.

Con información de NA