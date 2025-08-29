Celulares de Tierra del Fuego: cómo es la venta directa con envíos a todo el país y descuentos de hasta un 30%

Los celulares fabricados en Tierra del Fuego ya se pueden comprar online con envío a domicilio.

Desde este jueves está habilitada una modalidad que permite adquirir celulares y televisores fabricados en Tierra del Fuego con entrega puerta a puerta en cualquier punto de la Argentina. Los equipos se comercializan sin intermediarios, bajo un régimen fiscal especial que reduce de manera significativa la carga impositiva, informaron las empresas.

El sistema digital que promete revolucionar las compras tecnológicas de Tierra del Fuego

La operatoria comenzó el 28 de agosto y funciona a través de las plataformas de Mirgor y Newsan, dos de las principales compañías instaladas en la isla. La diferencia central es que la compra se hace de manera directa al fabricante, sin pasar por distribuidores ni cadenas de retail.

El trámite es completamente digital. El usuario debe registrarse en los portales oficiales, completar sus datos y validar la identidad. A partir de ahí puede recorrer el catálogo, elegir el producto y definir la forma de pago antes de recibirlo en su domicilio.

La compra directa elimina intermediarios y tributos, con un ahorro de hasta 30%.

Los envíos se despachan desde las plantas fueguinas y llegan a destino en un plazo estimado de entre cinco y diez días hábiles. La logística depende de la disponibilidad de stock y la ubicación geográfica de cada comprador.

Además, la iniciativa establece límites para cada usuario: se podrán adquirir hasta tres unidades por tipo de producto al año, con un tope máximo por operación de USD 3.000.

Celulares y televisores con precios que generan comparaciones inmediatas

En el caso de los celulares, ya aparecen modelos disponibles con precios que exhiben la diferencia impositiva. El Samsung Galaxy S25 Ultra de 512 GB cuesta USD 1.559 más USD 35 de envío, mientras que el modelo S25 de 256 GB figura a USD 984 más USD 35 de despacho.

En televisores, el catálogo muestra el Samsung Smart TV de 85″ QLED 4K a USD 2.385 más USD 96 de envío. En plataformas de e-commerce locales, el mismo modelo supera los 4 millones de pesos.

El beneficio central está en la eliminación de impuestos: al no aplicarse IVA ni tributos adicionales, los valores finales resultan entre 20% y 30% más bajos que en el canal minorista tradicional.

La garantía de los productos se gestiona igual que en el comercio habitual, a través de los servicios técnicos oficiales de cada marca.