Boric paseó por una librería de Buenos Aires y le agradeció un regalo a Alberto Fernández

El presidente de Chile, Gabriel Boric, sorprendió a los vecinos del barrio porteño de Palermo al entrar a una clásica librería donde compró cinco libros, algunos de escritores argentinos.

El mandatario trasandino, quien inició hoy una visita oficial a la Argentina, salió del hotel donde se aloja, en Palermo, para caminar por el barrio, y entró a la librería Eterna Cadencia, situada en Honduras al 5500, en la zona conocida históricamente como Palermo Viejo.

Los libros que compró Boric fueron: «Querido Mr. Stalin», de Susan Butler; «Una palabra tuya», de Orlando Figes; «El marino que perdió la gracia del mar», de Yukio Mishima; «Alguien camina sobre tu tumba», de Mariana Enríquez, y «Perón mediante», del pintor Daniel Santoro.

El Presidente @gabrielboric hizo una pausa en su visita de Estado a Argentina para ir a la Librería Eterna Cadencia en Palermo

Además, el Jefe de Estado chileno mostró a través de un video de Instagram el regalo que le hizo su par argentino, Alberto Fernández: un disco original de Luis Alberto Spinetta junto a una carta escrita a mano por el presidente que repasa algunas letras del músico.

«Este disco me lo regaló Alberto Fernández, el presidente de Argentina. Es el disco Artaud de Pescado Rabioso, de (Luis Alberto) Spinetta, pero tuvo la delicadeza de escribirme a mano las líneas de las canciones que más le hacían sentido a él que creía que me podían servir a mí», afirmó Boric.

La grabación comenzó con unos segundos del tema musical «Bajan» de Spinetta siendo reproducido por Boric en un tocadiscos. «Por cierto, es un disco original de la época. Me pareció un regalo hermoso«, agregó.

La carta a mano escrita por el presidente Fernández decía: «En este disco, hoy Luis te dejaría estos mensajes».

Y citó algunos versos del ex integrante del grupo Almendra: «Las almas repudian todo encierro… es esta la fiebre del que espera frente al despertar»; «Aunque me fuercen, ya no voy a decir que todo tiempo pasado fue mejor»; «No creas que ya no hay tinieblas, tan solo debes comprenderlas»; «Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo»; «Siempre soñar, nunca creer»; y «Las habladurías del mundo no pueden atraparnos».

Es un honor recibir en la Argentina al presidente de Chile, @gabrielboric, en su primera visita de Estado.



Somos pueblos hermanados indiscutiblemente. Unidos vamos a hacer frente a los desafíos del presente y del futuro. Por una América Latina grande y más justa.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, llegó hoy a la Argentina en visita oficial para iniciar una nueva etapa en las relaciones bilaterales, con una agenda que comenzará mañana con una reunión con Alberto Fernández en la Casa Rosada, donde firmarán una serie de acuerdos bilaterales. Es su primer viaje al exterior tras asumir la presidencia de Chile el 11 de marzo pasado.