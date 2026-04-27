Así es el proyecto para ampliar la Ruta 22 que el municipio de Roca recuperó para proponerle a la Provincia

Días atrás el municipio de Roca, a través de la intendenta María Emilia Soria, pidió al gobierno de Río Negro que tome la propuesta que la intendencia presentó ante la Dirección de Vialidad Nacional en 2020 y en 2021, para la ampliación de la Ruta 22 en su paso por la zona urbana de la ciudad, tras el traspaso del control de la traza nacional a la Provincia.



El proyecto tiene como eje la construcción de una autovía de un solo nivel con dos trochas por manos, rotondas en distintos puntos y cruces semaforizados.



La propuesta del municipio tiene como origen el acta de intención firmada por distintas instituciones locales que participaron de la Audiencia Pública celebrada el 31 de Agosto de 2017 en Roca. Allí se expresó la voluntad de mantener la categoría de “Autovía” a la traza de la RN 22 en la Sección III.



La “Travesía Urbana” proyectada tiene en Roca 6,4 kilómetros (dentro del tramo total de 9,5 kilómetros).

El sector de mayor desarrollo urbano se precisa entre entre calles Vintter (este) y la Ruta 6 (oeste). En ese tramo están planificadas tres rotondas: en los cruces de Vintter (Stefenelli), en la avenida Roca y en la Ruta 6. Y se plantea la evaluación de un puente norte sur para unir Avenida Roca y Paseo del Bicentenario.

También están proyectados dos derivadores semaforizados, en los cruces de Ruta 22 con Mendoza y con San Juan.



Por último se proponen cruces semaforizados en las intersecciones con Jujuy y Damas Patricias.



En cuanto a las dimensiones de la ampliación se plantea en el proyecto el ensanchamiento de calzadas 2 x 2 carriles (7,3 metros), más una calzada de derivación, un bulevar de 6,4 metros con ciclovía urbana a lo largo de los 6,4 kilómetros, y la incorporación de las calles Bolivia (norte) y Tronador (sur) al sistema vial.

El acceso San Juan es uno de los más complejos de la ciudad. (Foto: Juan Thomes)



Desde el municipio de Roca se buscó aclarar que el proyecto es solo una propuesta y que si hay un proyecto superador, será bienvenido.

Reuniones con Vialidad Nacional



En paralelo, la intendenta Soria recibió el jueves pasado en su despacho al Jefe del Distrito Río Negro de Vialidad Nacional, Nisim Tasat para dialogar sobre la seguridad vial en los accesos a la ciudad desde la RN22.



En el encuentro, Soria volvió a solicitar instrucciones técnicas para configurar en forma adecuada la intersección de Damas Patricias y Ruta 22, teniendo en cuenta que próximamente se dará inicio con fondos municipales a la obra de pavimentación de calle Damas Patricias en la zona del mencionado acceso, que actualmente registra un alto riesgo vial.



