BTS anunció una gira mundial 2026 y su esperado regreso a Latinoamérica: cuándo llega a Argentina

El fenómeno global del K-pop, BTS, confirmó su esperado regreso a los escenarios con una ambiciosa gira mundial en 2026, que incluirá múltiples paradas en América Latina y dos fechas en Argentina. El anuncio, difundido el 13 de enero, pone fin a casi cuatro años de pausa, marcada por el cumplimiento del servicio militar obligatorio de sus integrantes en Corea del Sur.



La banda celebrará su retorno con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, titulado provisionalmente “BTS The 5th Album”, el próximo 20 de marzo. Contiene 14 nuevas canciones.



La serie de conciertos iniciará en Corea del Sur en abril y se extenderá por Estados Unidos, Europa, Asia y, para gran entusiasmo de sus seguidores, América Latina. El itinerario global se prolongará hasta marzo de 2027 con un total de 79 recitales en 34 ciudades.

BTS hará dos recitales en Buenos Aires el 23 y 24 de octubre

Para la región latinoamericana, el anuncio representa un hito, especialmente porque BTS no actuaba como grupo completo en esta zona desde 2019. México será el primer país en recibir a RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin y Jungkook en mayo, con tres fechas . Luego, la gira llegará a Sudamérica en octubre.



Una de las noticias más destacadas para los fans es la inclusión de Colombia, Perú y Argentina en el tour por primera vez. Buenos Aires tendrá dos conciertos el 23 y 24 de octubre. Además, la gira hará escala en Chile y Brasil. Las sedes específicas en varias de estas ciudades, así como los detalles sobre la venta de boletos, se informarán próximamente por las productoras locales y la página oficial de BTS.



El proceso de adquisición de entradas se gestionará mediante Ticketmaster. Los seguidores que formen parte del fanclub oficial ARMY podrán acceder a una preventa los días 22 y 23 de enero. La venta al público en general dará inicio el 24 de enero, según datos de Forbes y BTS World Tour.

El reencuentro de BTS



La pausa grupal de BTS inició en 2022 debido al servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Los miembros se reincorporaron a la vida civil en junio de 2025.



Jin fue el primero en alistarse en diciembre de 2022 y fue dado de baja a finales de 2024. RM y V concluyeron su servicio el 10 de junio de 2025. Jungkook y Jimin hicieron lo propio el 11 de junio de 2025. Suga fue el último en finalizar sus obligaciones militares a finales de junio de 2025, justo antes del anuncio de la gira.



Durante este periodo, cada integrante lanzó proyectos solistas que mantuvieron la conexión con ARMY. RM presentó sus álbumes “Indigo” en 2022 y “Right Place, Wrong Person” en 2024. J-Hope publicó “Jack in the Box” en 2022, mientras que Jungkook estrenó “Golden” en 2023. Ese mismo año, V lanzó “Layover” y Jimin debutó con “Face”, seguido por “Muse” en 2024. SUGA, por su parte, ofreció “D-Day” en 2023, y Jin compartió sus EP “Happy” en 2024 y “Echo” en 2025.



El álbum que acompaña esta gira, “BTS The 5th Album”, será su primer trabajo de estudio desde “Map of the Soul: 7” de 2020. HYBE Labels indicó que este nuevo material incluye “historias honestas que BTS quiere compartir con ARMY”, una referencia al profundo vínculo con su comunidad global de seguidores.



La última gran visita de BTS a América Latina con el grupo completo fue en 2019. Anteriormente, el grupo ya había visitado México, Brasil y Chile en varias ocasiones desde 2014. Jin, por su parte, cantó en Buenos Aires con Coldplay en octubre de 2022 antes de alistarse y allí presentó “The Astronaut”. La expansión a nuevos países subraya la creciente influencia de banda.



El furor es palpable en las redes sociales y entre su vasto fandom, conocido como ARMY, que ansía ver a sus ídolos en vivo. RM, el líder del grupo, expresó su entusiasmo: “Lo he estado esperando con más ilusión que nadie”.

Fechas clave del regreso de BTS