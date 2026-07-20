Buscan intensamente a una boa de más de tres metros, que se escapó de una terraza de Buenos Aires

Los residentes del barrio porteño de Colegiales manifestaron una profunda preocupación, tras oficializarse la búsqueda desesperada de una boa constrictora de más de tres metros de longitud, que responde al nombre de «Piti».

El reptil desapareció el pasado jueves en horas de la tarde, tras lograr escabullirse por la terraza de una vivienda familiar. El operativo de rastreo civil se concentró en el perímetro delimitado por las arterias urbanas de las calles Céspedes y Zapiola, área donde se produjo el último avistamiento del animal.

Con el propósito de mitigar escenas de pánico colectivo en la vía pública, los tenedores del ejemplar distribuyeron folletos informativos, donde aseguran que el espécimen posee un comportamiento dócil y adaptado al contacto humano crónico.

Los hábitos del reptil y la preocupación de la familia por su estado de salud

Los detalles aportados por los propietarios del animal precisan que la serpiente se extravió en torno a las 16 horas del jueves, y que permanecía bajo los cuidados del grupo familiar desde hacía varios años, época en la que ya ostentaba una longitud inicial de dos metros.

De acuerdo con las descripciones morfológicas distribuidas, se trata de una boa constrictora caracterizada por una coloración de tonalidades cálidas con matices marrones, dorados y verdes.

El espécimen solía pernoctar en la terraza del inmueble para recibir radiación solar directa de manera habitual, factor que lleva a sus dueños a conjeturar que el animal no se desplazó a grandes distancias de la estructura edilicia de origen.

Asimismo, los miembros del hogar manifestaron un marcado desasosiego debido a que en las últimas semanas habían detectado un comportamiento decaído y apático en el reptil, encendiendo alarmas sobre su capacidad de supervivencia en un entorno hostil.

La familia reiteró el pedido a la ciudadanía de no iniciar acciones ofensivas o violentas contra el ejemplar, en caso de divisarlo en patios o arbolados públicos, recomendando dar aviso inmediato a los especialistas de rescate.

Desde la perspectiva biológica sustentada por instituciones científicas de prestigio, como el Instituto Butantan de Brasil y el Museo de Zoología de la Universidad de Michigan, las boas son animales de hábitos mayoritariamente nocturnos, de dieta estrictamente carnívora orientada a pequeños mamíferos o aves, y emplean la constricción no venenosa como mecanismo de caza.

El debate por la Ley de Fauna y la ilegalidad de la tenencia doméstica

Más allá de la movilización comunitaria y la empatía generada por la pérdida de la mascota, el caso cobró una arista de debate legal. En el territorio de la República Argentina, la administración y protección de los recursos naturales está regida de forma estricta por la Ley Nacional N°22.421 de Conservación de la Fauna.

Dicho marco normativo establece con claridad que la tenencia y domesticación de una boa constrictora, de origen silvestre, en un domicilio particular encuadra en una práctica ilegal, al tratarse de especies protegidas que cumplen roles ecológicos fundamentales en sus ecosistemas nativos del norte del país.

La legislación argentina vigente solo contempla la posesión legítima de ciertas especies exóticas en cautiverio, bajo condiciones sumamente excepcionales, requiriendo de forma obligatoria que el ejemplar provenga de un criadero comercial debidamente autorizado y fiscalizado por las carteras gubernamentales competientes.

Asimismo, los titulares deben poseer la documentación oficial de origen que certifique la trazabilidad del animal. Mientras tanto, los equipos de Defensa Civil y los vecinos continúan inspeccionando las copas de los árboles y los techos del cuadrante afectado.