El furor de Federico Cortés: ¿Quién es el periodista que se volvió cábala en cada partido de Argentina?

El transcurrir del Mundial 2026 no solo consagra a los deportistas dentro de la cancha, sino que suele proyectar a la notoriedad a aquellos cronistas que logran sintonizar con precisión el latido emocional de los aficionados frente a la pantalla. Durante la agónica victoria por 3 a 2 de la Selección Argentina frente a Suiza en los cuartos de final del certamen, el periodista bonaerense Federico Cortés se transformó en un auténtico fenómeno viral.

Al frente de la conducción de los informativos en la señal Canal 26, Federico Cortés, de 32 años, se despojó por completo de la rigidez del protocolo de transmisión tras el golazo de Julián Álvarez en el tiempo suplementario, estallando en un genuino grito sagrado de desahogo que interpeló a miles de seguidores de la Selección Argentina.

¿Quién es Federico Cortés? Los inicios a pulmón en Lomas de Zamora y el salto a la pantalla de Canal 26

Detrás del instante de espontaneidad que capturó la atención de los principales resúmenes de la televisión nacional —incluyendo un bloque especial en el histórico ciclo Bendita TV—, se estructura una trayectoria construida a base de constancia y autogestión en el Conurbano bonaerense.

Vecino y oriundo de Lomas de Zamora, Federico Cortés forjó su vocación en las aulas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde egresó en la carrera de Licenciatura en Periodismo.

Sus primeros pasos profesionales se remontan a la temporada 2013, cuando junto a su padre comenzó a redactar y editar contenidos especializados en atletismo para una revista de running y el programa televisivo familiar Revista Desafíos, cubriendo competencias a pie de pista y fogueando una pluma que luego se expandiría hacia secciones estables en portales de prestigio como Runners World, TN Running y TN Salud.

🚨🇦🇷 FEDE CORTÉS VOLVIÓ AL VIVO EN EL NOTICIERO Y FESTEJÓ LOS GOLES A INGLATERRA DE UNA FORMA ÉPICA



LA FELICIDAD que tiene no la puede ocultar, es TREMENDO. Los festejos MAS CONTROLADOS que se vieron hasta hoy pic.twitter.com/VZokzW6tNL — Agarra la Pala (@agarra_pala) July 16, 2026

Su incorporación al despliegue diario de Canal 26 se concretó a comienzos del año 2021, desempeñándose inicialmente en las franjas del horario central nocturno junto a figuras como Sol Pérez y Sebastián Dumont.

Con el correr de los meses, la versatilidad técnica de Federico Cortés lo llevó a consolidarse como un auténtico todoterreno de la grilla de noticias, rotando de forma prolija por los segmentos del mediodía, la tarde y las ediciones especiales de los fines de semana, acumulando una valiosa experiencia en vivo que resultó clave para timonear la compleja guardia informativa durante las transmisiones en simultáneo con los partidos de la Selección Argentina.

¿Quién es Federico Cortés? La trastienda del video viral y el gran reto ante el clásico contra Inglaterra

La génesis del suceso digital se edificó bajo un estricto reto de carácter personal e individual para el conductor, quien debió coordinar en absoluta soledad el desarrollo del programa de noticias mientras monitoreaba de reojo las alternativas del partido de la Albiceleste.

«Perdonen esta desprolijidad, me dejé llevar; quiero seguir gritando pero no los quiero aturdir», deslizó entonces al aire el periodista con visible agitación tras el gol de la ventaja nacional contra Suiza, y a partir de ahí se volvió cábala para las redes sociales.

Lo curioso del fenómeno es que la repercusión en entornos digitales no fue inmediata, debido a que las audiencias se volcaron de forma masiva a las calles a celebrar; recién durante la jornada dominical, tras compilar el fragmento en un breve formato audiovisual para su perfil de Instagram, el contador de reproducciones escaló de forma exponencial en cuestión de minutos.