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María Becerra brilló cantando el himno argentino en la final del Mundial 2026

María Becerra cantó el himno nacional argentino este domingo, en la final del Mundial 2026. Acompañando a la Selección Argentina, así fue el emotivo momento de la nena de Argentina en la cancha.

Redacción

Por Redacción

María Becerra cantó el himno argentino en la final del Mundial 2026.-

María Becerra cantó el himno argentino en la final del Mundial 2026.-

Después del misterio de las últimas horas, se definió que María Becerra sea la representante para acompañar a la Selección Argentina cantando el himno nacional, en la final del Mundial 2026 frente al seleccionado de España.

La nena de Argentina eligió un look sobrio pero apostando a los colores de la bandera, que se llevó todas las miradas durante el inicio de las ceremonias por el cierre del Mundial 2026. Así fue el momento, que sonó como un grito de aliento para «la Scaloneta».

María Becerra cantó el himno nacional en la final del Mundial 2026: así fue el emotivo momento

Vestida con los colores de la bandera argentina, María Becerra cantó este domingo el himno nacional en representación de la Selección Argentina.

La música sonó como un grito de aliento para los jugadores de «la Scaloneta», que cantaron con compromiso la insignia musical nacional.

María Becerra cantó el himno nacional en la final del Mundial 2026: el look de la nena de Argentina

Para la interpretación del himno nacional, María Becerra eligió un vestido especialmente creado para la ocasión.

El look de María Becerra para cantar el himno nacional en la final del Mundial 2026.

Inspirado en los colores de la bandera, la nena de argentina se llevó todas las miradas en su momento, tras ser presentada por la voz del estadio.


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María Becerra

Mundial 2026

Selección Argentina

Después del misterio de las últimas horas, se definió que María Becerra sea la representante para acompañar a la Selección Argentina cantando el himno nacional, en la final del Mundial 2026 frente al seleccionado de España.

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