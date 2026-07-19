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Mundial 2026: el show de medio tiempo dejó los mejores memes en redes sociales

El inédito show de medio tiempo del Mundial 2026 dejó los mejores memes en redes sociales, en el entre tiempo de la final entre España y la Selección Argentina. Los repasamos acá.

Redacción

Por Redacción

Shakira fue parte del show de medio tiempo del Mundial 2026.-

Shakira fue parte del show de medio tiempo del Mundial 2026.-

El Mundial 2026 dejó diversas perlas, con novedades a las que los futboleros no están acostumbrados. Una de ellas fue el show de medio tiempo de la final, que disputaron la Selección Argentina y España, donde diversos artistas internacionales se convocaron para ser parte del torneo futbolístico.

Como era de esperarse, las redes sociales en Argentina, en medio de los nervios que hacían al partido contra España, se llenaron de divertidos memes, de los que repasamos algunos a continuación.

Mundial 2026: los mejores memes que dejó el show de medio tiempo

Mundial 2026: los mejores y más divertidos memes del show de medio tiempo.-
Mundial 2026: los mejores y más divertidos memes del show de medio tiempo.-
Mundial 2026: los mejores y más divertidos memes del show de medio tiempo.-
Mundial 2026: los mejores y más divertidos memes del show de medio tiempo.-
Mundial 2026: los mejores y más divertidos memes del show de medio tiempo.-
Mundial 2026: los mejores y más divertidos memes del show de medio tiempo.-
Mundial 2026: los mejores y más divertidos memes del show de medio tiempo.-
Mundial 2026: los mejores y más divertidos memes del show de medio tiempo.-
Mundial 2026: los mejores y más divertidos memes del show de medio tiempo.-
Mundial 2026: los mejores y más divertidos memes del show de medio tiempo.-

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El Mundial 2026 dejó diversas perlas, con novedades a las que los futboleros no están acostumbrados. Una de ellas fue el show de medio tiempo de la final, que disputaron la Selección Argentina y España, donde diversos artistas internacionales se convocaron para ser parte del torneo futbolístico.

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