Callejero Fino fue a PH y explicó por qué deja las etiquetas en la ropa que usa

Callejero Fino estuvo presente en PH Podemos Hablar y fue protagonista de una divertida anécdota al mostrar las diferentes etiquetas que utiliza en su ropa. “¿Me puedo sacar esto?”, preguntó el cantante de haciendo alusión a la campera. “¿Tiene etiqueta también?”, le consultó Matías Alé, otro invitado al programa que había notado la particularidad. “Pará. Tenés etiqueta en la gorra, etiqueta en las zapatillas, en los guantes, ¿por qué tenes etiquetas en todos lados?”, le consultó sorprendido Andy Kusnetzoff.

“Porque me gusta. Es algo que hago desde chico y una vez que empecé no pude parar nunca”, contestó Callejero Fino. “¿Es para venderlo después?”, le consultó Andy y el artista urbano respondió: “No, en mi caso no, vas a mi casa y la mayoría de la ropa tiene la etiqueta puesta”.

“¿No suena la alarma cuando salís del local?”, le preguntó Alé a su turno. “No, porque lo que suena es el aparato blanco”, explicó Callejero y mostró su look con una sonrisa.

El artista también explicó que esa ropa la puede lavar sin problema y la etiqueta no se rompe. “Agarrás, lo ponés en un Ziploc, lo cerrás, lo lavás y lo sacás”, explicó. “Es un laburo”, manifestó el conductor sorprendido. “Sí, pero salís con etiqueta”, explicó el joven.