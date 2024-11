Cami Homs, Wanda Nara y Eliana Guercio debatieron sobre el amor y la infidelidad

Wanda Nara se acercó a la cocina de Cami Homs quien estaba junto a Eliana Guercio , ambas preparando sus respectivos postres. La conductora recalcó que ellas son un trío de botineras e intentó hablar sobre las fiestas clandestinas y las infidelidades de los futbolistas.

Cami Homs y Eliana Guercio opinaron sobre las infidelidades de los futbolistas

Tanto Cami Homs como Eliana Guercio evitaron hablar, aunque revelaron que tienen información secreta sobre esos eventos clandestinos.

Por otro lado, Wanda Nara le preguntó a Cami Homs acerca de los códigos de amistad y las infidelidades de los esposos: » Cami, ahora que son amigas, si vos te enteraras algo de Chiquito, ¿se lo contás a Eliana? «. La ex de Rodrigo De Paul negó rotundamente meterse en parejas de sus amistades para no ser el motivo de una separación: «No, es que te quiero tanto que yo no te quisiera ver sufrir».

La conductora se mostró en una postura distinta a la de Homs , y reveló que ella sí le decía sus amigas sobre las infidelidades de sus esposos, como así también confesó que lo ha hecho, pero sus amigas no se han separado aún.