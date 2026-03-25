Camila Galante rompió el silencio sobre Leandro Paredes y el escándalo entre Tini y Emilia

En medio del escándalo que rodea a Tini Stoessel y Emilia Mernes, Camila Galante decidió romper el silencio y aclarar el rol de su pareja, Leandro Paredes, luego de que su nombre quedara envuelto en versiones sobre supuestos mensajes.

Según lo publicado por el sitio de noticias del espectáculos, PrimiciasYa, la empresaria se expresó a través de una conversación privada que fue revelada en Agenda A24, el ciclo que conduce Horacio Cabak, donde la periodista Paula Varela dio detalles del intercambio.

Qué dijo Camila Galante sobre Leandro Paredes

De acuerdo a lo contado al aire, Galante fue tajante al desmentir cualquier vínculo entre su pareja y la cantante.

“No perdoné nada. No es a Leandro a quien le escribió. No sé de qué están hablando, siempre lo involucran a él”, aseguró, visiblemente molesta por la situación.

Además, cuestionó que el futbolista quede constantemente en el centro de versiones mediáticas: “Estaría bueno que le pregunten a Lean alguna vez”, agregó.

La fiesta del Mundial y las versiones que circularon

Otro de los puntos que generó rumores fue la celebración tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022, donde supuestamente habría ocurrido un acercamiento.

Sin embargo, Galante fue categórica: “En la fiesta de los campeones no pasó absolutamente nada”.

Y amplió: “No tengo idea de si existieron mensajes con alguna otra persona y, si hubiera pasado algo, te lo diría sin drama”.

El foco vuelve a Rodrigo De Paul

Con estas declaraciones, una de las teorías que había tomado fuerza en las últimas horas comienza a perder peso y el foco se desplaza hacia Rodrigo De Paul, actual pareja de Tini Stoessel.

Según las versiones que circulan, él podría haber sido el verdadero destinatario de los mensajes, lo que sumaría un nuevo capítulo al conflicto mediático que involucra a las figuras del espectáculo.

Por ahora, ni Tini ni Emilia hicieron declaraciones públicas sobre el tema, mientras el escándalo continúa creciendo en redes sociales y programas de televisión.