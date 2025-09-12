Leandro Paredes y su mujer, unidos y sonrientes pese a los trascendidos de infidelidad

En medio de los rumores que lo vinculan con Evangelina Anderson, Leandro Paredes se mostró públicamente con su mujer Camila Galante, disfrutando de la noche porteña. La pareja visitó a Nico Vázquez en el teatro para ver su obra “Rocky”, que es un éxito en carteleras.

Paredes eligió el teatro para aparecer con su esposa y callar rumores de romance

Sin brindar declaraciones a la prensa, el futbolista y su esposa se mostraron sonrientes y cálidos con quienes los saludaban, desmintiendo cualquier tipo de crisis entre ellos.

Por otra parte, ayer trascendió que a raíz de los rumores, Galante se comunicó con un medio periodístico para pedir que bajen “la noticia” de la infidelidad de su pareja.

De hecho, la pareja de Paredes se comunicó con Juli Argenta para desmentir el affaire entre su pareja y Anderson, asegurando además que está todo bien con su marido: “Entiende esta situación, se ríen, pero están juntos”.

De esta forma, Paredes y Galante buscan callar los rumores de una infidelidad de parte de él con mensajes en redes sociales, mostrándose en familia y realizando apariciones públicas.