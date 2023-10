Cande Tinelli contó detalles de su casamiento con Coti Sorokin y reveló qué condición puso para la fiesta

Hace apenas unos días Ángel de Brito anunció sorpresivamente la noticia del casamiento de Cande Tinelli y Coti Sorokin en marzo de 2024, con un festejo tranquilo en la enorme casa familiar de Punta del Este, Uruguay.

De esta manera, en las últimas horas, Cande Tinelli confirmó la primicia de LAM. «No sé cómo se filtró, creo que es porque empezamos a averiguar lugares para hacerlo”, confió Cande en una entrevista en el programa Estamos en una, en el stream de República Z.

Cuál fue la condición que puso Cande Tinelli para su fiesta de casamiento

Al tiempo que aclaró cuál fue la condición que puso para la fiesta: «Que haya perros, sí o sí. Con alguien que los cuide, que estén todos sueltos». Así como también remarcó que la boda no será por iglesia: “Me copa, me parece re Disney, me parece increíble, pero muy falsa. La idea es que sea más privado, no es que va a venir el Oso Arturo”.

“Quiero algo muy tranquilo” deslizó Cande, y confesó: “Yo soy re abuela, no me gusta la noche y tiene que ser de día. Yo a las 2 de la mañana quiero estar dormida, lo lamento, si quieren quedar de joda ahí no hay problema”, sobre el festejo que ya planea.

La hija de Marcelo Tinelli además confió que soñaba con que los case alguien especial para ella, pero rápidamente lo descartaron. “Estuvimos discutiendo con mi familia porque yo quería que el cura sea El Tirri y mi viejo me sacó cagando, tienen razón, dijo que es poco serio. Yo tengo un humor un poco más oscuro, me re divertiría”, reconoció confesando que hasta lo había hablado con el músico antes.