Carlos Mata y Jeanette Rodríguez se reencuentran 40 años después de Cristal y emocionan a los nostálgicos

Carlos Mata y Jeanette Rodríguez, protagonistas de la recordada telenovela Cristal que conquistó a todo el país en los años 80, se reencontraron 40 años después de grabar esta producción venezolana que marcó una época.

Así fue el emotivo reencuentro de Carlos Mata y Jeanette Rodríguez en España

El reencuentro se dio en el programa ¡De viernes!, donde los actores subieron al escenario y lograron emocionar a todos los fans que, cuatro décadas después, siguen recordando aquella historia de amor que cautivó al público, aunque fuera sólo ficción.

Con la música de fondo de Mi vida eres tú, el emblemático tema de la banda sonora de la novela, Carlos, de 72 años, y Jeanette, de 63, caminaron juntos hasta el centro del estudio tomados de la mano y sellando el momento con un beso en los labios que arrancó una fuerte ovación.

¡Jeannette y Carlos Mata simulan una pelea y todo el plató cae en la trampa! 😂



👋 Nos despedimos con humor hasta la próxima semana ‼️



🪩 #DeViernes

📺 A las 22:00 en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta pic.twitter.com/DsJLxAtZZD — De viernes (@deviernestv) October 26, 2024

“No nos veíamos desde hace cinco años, cuando en 2019 yo estaba haciendo teatro en Miami y ella apareció de sorpresa para verme. Fue una emoción enorme, no me lo esperaba para nada”, contó Carlos en la entrevista.

Recordando la repercusión que tuvo Cristal en nuestro país, el actor afirmó: “El regalo más grande nos lo dio España. Lo que pasó acá es algo que queda para toda la vida, una gratitud que nunca se va y que nos acompañará hasta el último suspiro”.

Por su parte, Jeanette sorprendió al revelar que dará un paso importante en su vida: “Me vengo a vivir a España para siempre”.

Con información de 20minutos.es