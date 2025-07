Jennifer Aniston en su papel más polémico: madre abusiva en la serie de un bestseller

Jennifer Aniston protagonizará la nueva serie de Apple TV inspirada en el libro «Me alegra que mi madre haya muerto”, escrito por la ex estrella de Nickelodeon Jannette McCurdy, que habla sobre el abuso familiar que vivió durante su infancia y parte de su adolescencia.

Así lo anunció la plataforma en sus redes sociales, junto a una foto de la estrella de Friends: “Jennifer Aniston protagoniza una nueva serie basada en las exitosas memorias de Jennette McCurdy sobre su paso a la edad adulta. Escrita, producida y dirigida por McCurdy y Ari Katcher. Aniston, Sharon Horgan, Merman, LuckyChap, Jerrod Carmichael y Erica Kay serán productores ejecutivos”.

Jennifer Aniston stars in a new series based on Jennette McCurdy's best-selling coming-of-age memoir.



Written, executive produced and showrun by McCurdy and Ari Katcher. Aniston, Sharon Horgan and Merman, LuckyChap, Jerrod Carmichael and Erica Kay to executive produce.… pic.twitter.com/vFipHTa1om