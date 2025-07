Carmen Barbieri conmovida por el cruce entre Nazarena Vélez y Evelyn Von Brocke: “Me hizo llorar”

Carmen Barbieri sostuvo que le “duele ver llorar” a Nazarena Vélez, quien tuvo un fuerte cruce con Evelyn Von Brocke y terminó en una crisis televisiva, además, la conductora señaló que la actitud de Vélez la “hizo lagrimear”. Los detalles en esta nota.

Carmen Barbieri habló tras el fuerte cruce entre Nazarena Vélez y Evelyn Von Brocke

Evelyn Bon Brocke y Nazarena Vélez terminaron discutiendo cuando la periodista acusó a la panelista de tener una deuda con ella, que habría partido de Fabián Rodríguez. El productor teatral se suicidó durante su matrimonio con Nazarena.

En ese contexto, Carmen Barbieri señaló que “no quisiera” tomar partido “por ninguna de las dos” y añadió: “Más por Nazarena que pasó momentos terribles y remueve mucho. A pesar de que han pasado muchos años, el dolor cicatriza pero queda. No me gusta verla llorar así porque ella es feliz, tiene una familia hermosa que logró y está trabajando”.

“No era necesario el reclamo. La vi tan sentida que me hizo llorar, aunque ella no me crea porque dice que soy irónica o que lo que digo no es verdad. De corazón, me hizo lagrimear. A esa mujer la respeto y la admiro porque es muy trabajadora, luchadora y hemos trabajado juntas. No me gusta verla así”, concluyó Carmen.

La Asociación de Actores salió a respaldar a Nazarena Vélez

Nazarena Vélez y Evelyn Von Brocke se enfrentaron en un tenso cruce luego de que la panelista de Los Profesionales tildara a la actriz de “deudora” por no haberle pagado su trabajo en “Los Grimaldi”, en 2013.

Por ello, la “angelita” le contestó con un fuerte descargo en LAM, tratándola de “mala leche” y acusándola de “no tener empatía” al realizar el escrache, asegurando que ella misma se encargó de cumplir con los pagos y deudas que dejó su entonces marido Fabián Rodríguez, antes de tomar la decisión de quitarse la vida.

