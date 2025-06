Carmen Barbieri habló de su pelea con Marixa Balli y fue tajante: “No puedo obligar a nadie a perdonarme”

Carmen Barbieri volvió a la televisión con un magazine por las tardes de Canal 9 y habló con Pablo Montagna para su programa Pasamontagna, por Radio Rivadavia AM 630.

A dos semanas de su debut, la conductora aseguró que «es un programón, es lo que quería hacer, un programa de servicios y de alegría, con actualidad».

Carmen Barbieri sobre Marixa Balli: “Si no me quiere perdonar, es su problema”

La artista dijo que cuando le levantaron el programa de El Trece, ella justo había dejado de hacer sus shows de fin de semana porque quería dedicarse de lleno al programa.

«Dejé todo y me quedé con Mañanisima, y después me llamaron para decirme que levantaban el programa, así que me quedé sin el pan y sin la torta. No encaja con mi forma de ser que no me dieron tiempo, me quedé sin laburo. Yo me rio de mí, de mis locuras. Me arrepiento de algunas cosas que dije d

Sobre María Belén Ludueña, dijo que «lo hace bárbaro». También elogió a Georgina Barbarossa y reconoció que «no hay plata en ningún lado» y por eso tiene que hacer varios trabajos. «Me tentó la tele, aunque económicamente me conviene más hacer mis shows».

Al ser consultada por su pelea con Marixa Balli, la conductora dijo: «Ella dice que las disculpas que pido no son sinceras. Yo no le hice ningún mal, pero si ella cree eso, le vuelvo a pedir disculpas. Si ella dice que mis disculpas no son sinceras, qué voy a hacer, es problema del otro no mío».

«No puedo obligar a una persona a que me perdone. Porque le voy a hablar si ella no quiere ni verme, que tengo que hacer, ¿arrodillarme?», aseguró sobre el mote de «mufa» que le pusieron a Balli.