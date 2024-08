Caro Pardíaco y Dicky Del Solar se conocieron en una divertida versión de «Cupido»

Caro Pardíaco, el divertido personaje de Julián Kartún, tuvo este miércoles una nueva participación en el programa Se extraña la nona de Olga, donde para sorpresa de muchos, hizo “match” con Dicky del Solar.

Dicky del Solar y Caro Pardíaco protagonizaron un encuentro romántico

Sí, el también personaje de Ezequiel Campa tuvo una aparición en el ciclo que conduce Yayo Guridi, y protagonizó un momento “romántico” con la «influencer»: ambos recrearon el viejo programa Cupido.

Los dos particulares personajes fueron sometidos a unas preguntas para ver si había coincidencia amorosa, y desataron risas en el estudio, para volverse viral en las redes sociales.

“Intensa, rubia e impulsiva”, respondió Caro cuando le preguntaron sobre su personalidad. Para más risas, Dicky aportó: “Gimnasio, crossfit y mancuerna».

Quién es Ezequiel Campa

Ezequiel es el hombre detrás de Dicky Del Solar el impresentable rugbier católico y ultra conservador, homofóbico, racista que el humorista creó desde y para las redes en 2017 y que sigue explotando ante cada nueva entrega.

Pero Ezequiel Campa no es solo ese hombre detrás de Dicky Del Solar. Es más, Dicky Del Solar es sólo un momento en la vida de este humorista nacido y criado en la zona norte del conurbano bonaerense, que antes del stand up trabajó como actor en decenas de producciones para la televisión, el cine y la publicidad.

Conocido masivamente por Dicky Del Solar, el trabajo de Campa en el stand up no tiene que ver con ningún personaje ya que según él, el stand up es un tipo hablando en primera persona.

Campa comenzó como actor para el que se formó tomando clases con Raúl Serrano, Claudio Tolcachir, Julio Chávez, César Sambataro, Joy Morris, Víctor Laplace, Diego Wainstein, Ricardo Bartis y Pompeyo Audivert.

Ezequiel participó en teatro, televisión (“Todos contra Juan”, “Cita a ciegas”, “Un año para recordar”, “Epitafios”, “Lalola”, entre otros), cine (“Desmadre”, “Días de vinilo” y “La última fiesta”) y publicidades varias, Campa se apartó de la actuación tradicional como él la llama para dedicarse al stand up.