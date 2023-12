Catalina se hartó de Sabrina en la casa de Gran Hermano y explotó: «No tenés idea»

Sabrina y Catalina de Gran Hermano se dijeron de todo. En las últimas horas se filtró el enojo de Cata con su compañera por haberla descalificado como médica.

«O es una viva de mierd… o no le da para ser médica», había dicho la Sabri- que es pediátra- en referencia a su compañera que es médica.

En un momento Sabrina le dijo a Catalina que hablaba por atrás y la otra participante no se quedó callada. «Puedo ser taradísima pero vos sos una calienta p… Pobre tu novio«, lanzó durísima.

«Con mi laburo no te metas porque no tenés idea», continuó Catalina recaliente mientras Sabrina hacía gestos. «Con las enfermedades, con el laburo y con la gente no me meto. Me podés decir que soy falsa, conch… o calienta p…», agregó muy enojada.

Sabrina venía de enfrentarse días atrás a Juliana, La Furia, la participante más controvertida del reality de Telefe.

El video retro de Juliana, La Furia

En las últimas horas se viralizó la participación de Juliana, La Furia de Gran Hermano en un programa televisivo de citas. El periodista Federico Bongiorno fue quien compartió el video en la red social X.

Así en 2022, Furia fue a Flechazo, Amor Oculto de El Nueve, un programa que condujo Darío Lopilato. Allí distintos participantes buscaban el amor y se elegían entre sí para formar parejas.