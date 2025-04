Griselda Siciliani no quiere convivir con Luciano Castro

Tras un fuerte cruce entre las ex mujeres de Luciano Castro que incluyó una canción, Sabrina Rojas y Flor Vigna, apuntaron contra la actual pareja del actor, Griselda Siciliani y quedó demostrado que el intérprete no logra sostener una convivencia.

Las declaraciones de Griselda Siciliani

Aunque Siciliani lo llamó “Mi amor. Hermoso” y definió su vínculo como “Todo re lindo”, esta tarde sostuvo: “Soy anti convivencia, no quiero convivir con nadie, él -Luciano Castro- si, estamos en esa charla”.

Por su parte, Sabrina Rojas, quien comparte la tenencia de sus hijos con el actor, reveló que está “conociendo gente” y añadió: “Estoy en el mismo lugar,pero es todo muy reciente. No tenía ganas de estar en pareja, pero a veces las cosas suceden y empecé a estar cómoda con alguien. Tampoco podría decir que estoy en pareja”.

En cuanto a Castro, la conductora señaló: “Luciano es el papá de mis hijos, tenemos comunicación todos los días y no mucho más”. Al hacer una comparativa con los dichos de Siciliani y después de haber convivido con el intérprete, Rojas señaló que “no convivirá nunca más”.

“No tengo relación con Flor -Vigna-. Hace mil años que no hablo con ella, si me la cruzo, la saludo perfecto, pero no más. Aunque, en cuanto a la canción de Vigna, dedicada a Castro, Rojas sostuvo: “Me parece espectacular que cada uno haga catarsis como quiere”.

“Con Luciano tengo diálogos, a veces buenísimos, otras no tan buenos, pero somos familia”, concluyó la conductora.