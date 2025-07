Cazzu le enseñó a perrear a Pergolini en vivo: las repercusiones de la entrevista en las redes

En el segundo programa de «Otro día perdido«, Mario Pergolini entrevistó a Julieta Emilia Cazzuchelli, más conocida como Cazzu, quien le enseñó el reconocido baile. Conocé acá cómo fue la entrevista a una de las artistas de trap más importantes del país.

Cazzu le enseñó a perrear a Pergolini: el gracioso momento de baile

Este lunes se dio el regreso de Mario Pergolini a la televisión. Tras 15 años, el icónico conductor de la TV volvió a la pantalla grande con «Otro día perdido», en el prime time de El Trece.

Para el segundo programa, la invitada fue Cazzu, una de las mejores artistas argentinas de trap. La jujeña charló con el conductor de diversos temas pero el momento de la noche llegó cuando la cantante le enseñó a «perrear» a Pergolini.

Hace algunos meses, Cazzu publicó su primer libro llamado «Perreo«. Aprovechando su conocimiento sobre el tema, el conductor le consultó: «¿Es muy difícil hacer perreo sin haberlo hecho nunca para una persona de más de 60 años como yo?“.

Después de que Cazzu le diera algunos consejos, Pergolini comenzó a «bailar», ante la risa de la tribuna: «Esto es todo lo que yo puedo mover. Todo lo que yo me puedo mover es esto. No se rían“, pidió.

Aunque aclaró que ese momento no fue su mayor ridículo: “No sería un ridículo, porque volví a la tele. Más ridículo que eso, no va a haber”, dijo entre risas.

Para cerrar la entrevista, Pergolini confesó: «“Nunca he tenido la gracia. La de bailar es la que menos tengo y es una de las que más me hubiese gustado”, cerró.

Las repercusiones en las redes de la entrevista de Pergolini a Cazzu

Las repercusiones en las redes no tardaron en llegar. Luego de la entrevista de Pergolini a Cazzu, los seguidores de la cantante mostraron su descontento.

Algunos se quejaron porque la artista no cantó. Otros optaron por cuestionar los temas de la entrevista, donde no se habló de su relación con su ex, con quien tuvo una escandalosa separación.

Por el contrario, se optó por preparar un té gourmet y hasta charló con jugadores de rubi. También criticaron «la poca onda» entre ellos, que se entiende por su diferencia de edad.

Por el momento, «Otro día perdido» comenzó con todo: secciones de temas de actualidad, una entrevista diaria, mucha utilización de la Inteligencia Artificial y el humor que caracteriza al exconductor de CQC.

Aunque los resultados no se reflejan en el rating: este martes llegó a tocar los 5 puntos, mientras que La Voz Argentina, su competencia en Telefe, tuvo picos de 14 puntos.