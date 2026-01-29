Cecilia Roth desmintió conflictos en la serie de Moria Casán: “No sé de dónde salió”

La actriz Cecilia Roth rompió el silencio tras las versiones que indicaban un malestar en la producción de la serie biográfica de Moria Casán por su desempeño y presuntos incumplimientos. La artista desmintió la información y aseguró desconocer el origen de las filtraciones que buscaban perjudicarla.

Entre los distintos rumores que circularon en las últimas semanas, Roth fue acusada de llegar tarde al set de grabación, costándole a la producción miles de dólares, y de no poder personificar a La One correctamente.

Tras el cruce en Intrusos, Cecilia Roth aclaró su rol en la biopic de Moria Casán

La polémica estalló ayer tras un tenso cruce de la actriz con un cronista de Intrusos (América TV) que la abordó con preguntas sobre su horario de entrada. Ella explicó que debe cumplir una cláusula contractual que le impide dar declaraciones mientras está caracterizada como el personaje de Moria.

Ante la persistencia de los rumores, Roth se comunicó con el periodista Ángel de Brito, quien leyó los mensajes de la actriz al aire en LAM. «Está muy enojada con lo que ocurrió en la nota de Intrusos. Siente que hubo ‘mala leche’ y que el cronista la provocaba constantemente«, relató el conductor.

Sobre su supuesta “tardanza” en el set de grabación, aclaró: “Ni la echaron, ni le sacaron escenas, ni llegó tarde. Estas son las palabras de ella, después cada uno puede ser lo que quiera”.

Además, negó que estuviera disconforme con el papel que le tocó actuar y descartó problemas con sus colegas: “Hoy fue la fiesta de final del rodaje y me dijo que va a ir porque se llevó excelente con sus compañeras, Griselda y Sofía”.

«Está todo bien, no sé de dónde salió la información, pero ni me quiero enterar», concluyó Roth a través del periodista.

Por su parte, De Brito sugirió que las versiones podrían haber sido plantadas mediáticamente para generar una reacción de su parte.