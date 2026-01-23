ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Redes

Moria Casán rompió el silencio y dio detalles del vínculo entre Griselda Siciliani y Luciano Castro

En medio del escándalo por el audio filtrado de Luciano Castro, Moria Casán dio detalles del presente sentimental de Griselda Siciliani y aseguró que la pareja sigue unida, aunque atraviesa un momento de desilusión.

Redacción

Por Redacción

 Moria Casán contó en su programa que se encuentra en pleno rodaje de su serie autobiográfica, en la cual Griselda Siciliani la interpreta en una de las épocas de su carrera.

Gracias a la serie, la diva se acercó mucho a la actriz y es por eso que, tras la filtración del audio de Luciano Castro intentando conquistar a otra mujer, la actriz eligió a Moria para hablar con ella por primera y única vez.

Moria Casán aseguró que Griselda Siciliani y Luciano Castro siguen juntos

Si bien el actor se lamentó pro haber perdido al amor de su vida y se habló sobre una separación, según Moria, Luciano y Griselda siguen juntos.

«Está un poquito desilusionada, pero la horizontalidad sigue, difícilmente deje de ser porque tienen piel, tienen pasión», reveló Moria, tras haber cenado con Griselda y luego de una charla en la que hablaron de todo.


Temas

Griselda Siciliani

Moria Casán

 Moria Casán contó en su programa que se encuentra en pleno rodaje de su serie autobiográfica, en la cual Griselda Siciliani la interpreta en una de las épocas de su carrera.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios