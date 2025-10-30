Moria Casán opinó sobre la actuación de Sofía Gala en su biopic: “Interpreta mi ADN como nadie”

Tras viralizarse las imágenes de la grabación de su biopic, Moria Casán opinó sin filtros sobre la actuación de su hija Sofía Gala, quien se pondrá en su piel en la serie que habla de su vida. La “One” se mostró feliz por la elección de las actrices que la interpretaran en el proyecto de Netflix.

En diálogo con Puro Show (ElTrece), la estrella argentina se mostró fascinada con las imágenes que circularon de su hija en el set de grabación y reveló detalles exclusivos de la serie: “Sofía va a ser dos partes mías de mi vida muy importantes. ¿Qué puedo decir? Que está impresionante».

Moria Casán, fascinada con Sofía Gala en su biopic: “Desde la panza se estaba preparando”

En la misma línea, confesó que prefiere mantenerse alejada del proyecto: «No la vi ni asistí a ninguna filmación porque no quiero y tampoco se puede demasiado, eso es realismo puro y ella interpreta mi ADN como nadie”.

Según Moria, Sofía Gala no le pidió ayuda o tips para poder encarnarla a la perfección, pero si le hizo saber la felicidad que tiene de poder actuar de ella en el proyecto de Netflix: “No. Ella tuvo sus dudas en aceptar cuando se propusieron. Y el otro día me mandó una cosa muy hermosa… me dijo ´mamá, te amo, creo que estaba en tu panza y ahí empecé a actuar y creo que estoy haciendo el mejor papel de mi vida’”.

Y agregó: “Me parece que se estaba preparando desde la panza, porque yo me enteré que era una niña cuando estaba haciendo Monumental Moria en El Nueve, así que todo pasó en un escenario”.

Además de Sofía Gala, las otras actrices que se pondrán en la piel de la Lengua Karateka serán Griselda Siciliani y Cecilia Roth con una producción de About Entertainment y Netflix.