Bad Bunny y Jimmy Fallon dieron una presentación, de incognito, en el subte de Nueva York

El cantante Bad Bunny sorprendió a todos al brindar una presentación musical en el subte de Nueva York, junto al presentador de The Tonight Show, Jimmy Fallon. En los videos que circulan en redes sociales, el músico y el conductor estaban de incógnito tocando junto a lo que simulaba ser una banda callejera.

«Bienvenidos a la ciudad de Nueva York, soy Jimmy Fallon, él es Bad Bunny y tiene un nuevo disco«, gritaba efusivamente el presentador americano mientras el artista comenzaba a cantar “NUEVAYoL”, parte de su último proyecto.

Bad Bunny & Jimmy Fallow perfoming “NUEVAYoL” at the New York subway station. 🚇😂



