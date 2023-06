Cecilia Roth volvió a cargar contra la serie de Fito Páez: «Parece escrita por inteligencia artificial»

«Amor después del Amor», la serie inspirada en la vida de Fito Páez, cosechó un buen número de críticas positivas y se convirtió en el más reciente éxito de Netflix en Argentina. Sin embargo, para algunas de las personas implicadas en la trama parece no haberse «ajustado a la realidad».

Tal es el caso de Cecilia Roth, quien volvió a salir a la carga contra la bioserie. «Parece escrita por una inteligencia artificial«, soltó en una reciente entrevista al referirse en cómo se muestra el vínculo entre ella y el músico rosarino.

“Fue una relación muy hermosa, realmente fue un encuentro hermoso de dos almas. Me acuerdo que cuando lo conocí mi depiladora me dijo: ‘¿Qué le viste?’. ‘El alma le vi’”, recordó Cecilia acerca de los inicios con Fito en una entrevista con Diego Iglesias para programa El viaje (C5N). Y al ser consultada por la serie, lo primero que dijo fue: “¡De eso no quiero hablar!”. A lo que luego agregó lo siguiente, entre divertida y con suma ironía: “Además abona a la teoría de que yo aburguesé a Fito”.

En ese línea, la emblemática actriz añadió: “La chica rubia rica que es súper famosa que tiene casas espectaculares y se conocen en una casa espectacular, ella lo lleva a una casa espectacular y le dice: ‘¡Un loquito rockero en mi casa no quiero!’… Por favor señor, díganme quién puso eso. Supongo que todas las biopics tienden a hacer una especie de cosa comestible y que te produzca todo tipo de sentimientos. Está como escrita por una inteligencia artificial que sabe por dónde irte”.

Roth fue enfática al explicar que “la vida de Fito tiene momentos trágicos», sin embargo, para ella fueron excesivamente exagerados en el relato. «Me dieron ganas de tirar cosas contra la tele«, confesó tras señalar que ella conoce la realidad de los hechos.

“El primer capítulo lo vi en Madrid con mi padre, mi hermano y su mujer. Los hijos de Ariel (Roth) la vieron por su lado, lloraron, les fascinó, les encantó. Pero nosotros dijimos: ‘¿¿¡¡What!!?’. Después no la seguimos viendo, pero yo en Buenos Aires quise verla y volví a ver el primer capítulo y la vi toda, casi de seguido”, contó acerca de cómo vio El amor después del amor.

De todas maneras, Roth admitió de que se trata de una ficción «muy bien hecha».

Cecilia Roth y el motivo de por qué no aceptaría una serie sobre su vida

La popular actriz aseguró que recibió ofertas para llevar su vida a la ficción. Sin embargo, fue categórica al señalar que jamás lo aceptaría.

“Posterior a lo de Fito, nos llamaron para hacer una biopic sobre dos hermanos argentinos que triunfan en España. ¡Yo no quiero que nadie sepa mi vida, menos que la conozcan contada con alguien que haga de Pedro Almodóvar! ¡Me pego un tiro!!«, comentó entre risas Cecilia.

Y agregó: “Ellos (los realizadores) no entendían muy bien por qué nosotros ‘teniendo esa oportunidad que nos daba la vida’ lo rechazábamos. Pero la vida ya me la dio, ya la viví, no necesito tener la foto de eso. Menos con alguien que no soy yo. Pero bueno, son decisiones que uno toma y son absolutamente respetables”, argumentó.