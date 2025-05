Desactivan la cuenta asociada a Santiago Caputo en X: explotó el escándalo electoral de CABA

La cuenta @MileiEmperador en X, asociada en las redes sociales a Santiago Caputo, el asesor de Javier Milei y parte del «triángulo de hierro», fue desactivada en las últimas horas, en medio del escándalo por la difusión de un video falso hecho con inteligencia artificial que mostraba a Mauricio Macri apoyando a Manuel Adorni en plena veda de las elecciones 2025. “Valar morghulis” fue una de las reacciones, para confirmar la cancelación de Elon Musk. Qué pasó.

X cerró la cuenta asociada a Santiago Caputo: qué pasó

Según supo Noticias Argentinas, la eliminación del perfil de X (ex Twitter) @MileiEmperador, vinculada a Santiago Caputo, coincidió con una orden judicial impulsada por el Tribunal Electoral porteño y el fiscal Maximiliano Vence, que solicitó a la empresa de Elon Musk que preserve logs, IPs y datos técnicos de las cuentas que compartieron el material, entre ellas también la de @DanParisini, del Gordo Dan.

La desaparición de la cuenta de @MileiEmperador y @DanParisini fue confirmada por el diputado libertario Agustín Romo, quien posteó una captura del perfil caído y escribió: “Valar morghulis”, frase en valyrio de Game of Thrones que significa “todos los hombres deben morir”.

X cerró la cuenta asociada a Santiago Caputo: ¿renació el «emperador?

Poco después de cancelada la cuenta asociada a Santiago Caputo, surgió otra cuenta: @MileiLibertador, con estética similar, frases cifradas y referencias a la misma serie. Así, el asesor de Javier Milei escribió en la nueva cuenta:

“Valar dohaeris” (“todos los hombres deben servir”), y más tarde posteó: “I died that day. But I was reborn in fire and blood” («Yo morí ese día. Pero renací en fuego y sangre«), en clara alusión a Daenerys Targaryen y al posible renacer digital de Santiago Caputo.

La cuenta mantiene elementos de la anterior:

sigla TMAP (Todo Marcha Acorde al Plan)

imágenes de Tommy Shelby (Peaky Blinders)

tono desafiante y mesiánico

una foto editada de Javier Milei con cuerpo de San Martín

con cuerpo de una portada con soldados de las Fuerzas Especiales de EE.UU.

Uno de sus posteos más polémicos fue: “Nosotros avisamos que veníamos a resetear el sistema. No se hace por las buenas. Sométanse o mueran”.

Con información de Noticias Argentinas.-