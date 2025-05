Fracasó la sesión de Diputados: con ausencias claves, no hubo quórum para tratar jubilaciones, la comisión $LIBRA y AGN

No hubo quorum y fracasó la sesión especial en Diputados.

Con la ausencias claves, la oposición no logró quórum para sesionar este miércoles en la Cámara de Diputados. Las presiones del Gobierno de Javier Milei y las internas por cargos en la Auditoría General de la Nación (AGN) detonaron el debate, donde también iba a abordarse el aumento de jubilaciones y la parálisis de la comisión investigadora por el caso $LIBRA.

Hubo 124 presentes de los 129 necesarios. Tres cordobeses que reportan al gobernador Martín Llaryora, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres, no bajaron al recinto y, sumados a ausentes de otros bloques, hicieron caer la sesión.

El resultado alimentó el ánimo triunfalista en La Libertad Avanza, que acaba de ganar la elección en la Ciudad de Buenos Aires.

Tensión en Encuentro Federal, tras las ausencias de las diputadas lideradas por Martín Llaryora

“La situación de los jubilados y la emergencia en la provincia de Buenos Aires se usan como excusa para alimentar intereses personales. No seamos ingenuos. No nos prestemos a ese juego”, denunció Alejandra Torres. Advirtió que la sesión era “una muestra más de cómo algunos usan el tema previsional para posicionarse políticamente, no porque les importen los jubilados”.

La protesta de Torres, que Gutiérrez y García Aresca comparten, fue contra una jugada de su propio bloque. Es que Encuentro Federal buscaba aprobar la designación de uno de sus integrantes, Emilio Monzó, en la AGN.

La nominación de Monzó (que según los cordobeses, fue inconsulta) era parte de un acuerdo con Unión por la Patria, que planeaba colocar en otra de las tres vacantes a un camporista, Juan Ignacio Forlón.

“No queremos convertir temas tan importantes como las jubilaciones y la declaración de emergencia en Buenos Aires en una excusa para que algunos diputados resuelvan su problema laboral a partir de diciembre a través de AGN”, protestaron en el cordobesismo, en un gesto que ahondó la grieta en el bloque Encuentro Federal.

Con un recinto semivacío, se cayó la sesión en Diputados: más aucencias

El recinto lució semivacío. Unión por la Patria sufrió bajas forzadas por los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Los radicales de Democracia para Siempre, distanciados de Rodrigo De Loredo, tuvieron dos ausentes. Por la izquierda faltó Vilma Ripoll, y también se sumaron dos ausentes de Santa Cruz y Chubut.

El PRO se mantuvo del lado de La Libertad Avanza pese a la herida abierta en CABA y no bajó al recinto. Tampoco participó la UCR, con la sola excepción del mendocino Julio Cobos. El bloque radical había encabezado, a través de la diputada cordobesa Gabriela Brouwer de Koning, el debate sobre jubilaciones, pero no se sumó a la movida opositora. Argumentan que estaban en contra del reparto de cargos en la AGN, que podía dejar afuera al exdiputado Mario Negri.

La denuncia contra Sergio Massa y la puntualidad de Martín Menem, dos momentos destacados de la sesión

“Usaron la agenda previsional para meter un zarpazo y quedarse con el lugar el radicalismo”, protestaron en el bloque de De Loredo. Denuncian que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, estuvo detrás del acuerdo entre Unión por la Patria y Monzó.

La disputa por el organismo de control introdujo ruido, pero sus promotores se negaron a bajar el tema de la sesión en la reunión de Labor Parlamentaria. Allí, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió postergar una hora el inicio de la jornada para buscar quórum, pero el presidente de la Cámara, Martín Menem, no se lo concedió y fue implacable: pasada la media hora de tolerancia, dio por fracasada la sesión.

“Es nuestra responsabilidad que la AGN se constituya. No es una opción que trabemos su funcionamiento. Podemos estar en desacuerdo con los nombres, pero que haya mayorías y se observe la proporcionalidad”, planteó Nicolás Massot, ladero de Monzó, durante el debate en minoría.

Para Massot, “es obvio” que a Unión por la Patria le corresponde un lugar como primera minoría en Diputados, y que el oficialismo también debe tener un miembro. “Tenemos que discutir un tercer miembro. Hicimos tres o cuatro propuestas distintas, llevamos 14 meses”, se quejó el legislador.

Massot se refirió a un encuentro que habría existido entre Martín Menem y gobernadores. “A los gobernadores les encanta que los invite a comer. Me encantaría que sea más para persuadirlos que para condicionarlos”, advirtió.