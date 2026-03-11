Camuzzi lanza atención por WhatsApp: cómo realizar trámites y consultar deudas desde el celular.

En un paso clave hacia la digitalización de sus servicios, Camuzzi anunció la incorporación de su canal oficial de WhatsApp. La medida responde a una transformación en los hábitos de los usuarios, quienes priorizan cada vez más los canales remotos por sobre la presencialidad.

A través del número 11-3931-1234, los clientes de Camuzzi de Río Negro, Neuquén y otras cinco provincias podrán interactuar con la compañía las 24 horas, los 365 días del año, simplificando gestiones que antes requerían traslados o largas esperas telefónicas.

Camuzzi lanza atención por WhatsApp: ¿qué trámites se pueden hacer por WhatsApp?

El nuevo canal de WhatsApp de Camuzzi no solo sirve para consultas básicas, sino que permite iniciar procesos administrativos complejos.

Entre las opciones disponibles, los usuarios encontrarán:

Información de cuenta : consulta de número de cuenta, suministros asociados y estado de deuda actual.

: consulta de número de cuenta, suministros asociados y estado de deuda actual. Gestión de pagos : información sobre lugares de pago y adhesión inmediata a la factura digital.

: información sobre lugares de pago y adhesión inmediata a la factura digital. Trámites de servicio : inicio de solicitudes de altas, bajas o cambios de titularidad.

: inicio de solicitudes de altas, bajas o cambios de titularidad. Asistencia técnica: consultas sobre inspecciones, listado de instaladores matriculados, certificados y estados de subsidios.

Camuzzi lanza atención por WhatsApp: un ecosistema digital para evitar las oficinas

El lanzamiento de WhatsApp se suma a una estrategia de atención remota que la compañía viene fortaleciendo. Según estudios de mercado realizados por la distribuidora, la población ya considera a WhatsApp como una herramienta «madura y de uso cotidiano», lo que garantiza una respuesta más rápida y directa.

Este canal se integra a la Oficina Virtual, donde se puede realizar el 100% de los trámites online, y al chatbot automático disponible en el sitio web oficial. Con esta red, Camuzzi busca reducir la presencialidad en sus sucursales, brindando soluciones en tiempo real desde cualquier lugar.

Camuzzi lanza atención por WhatsApp | Guía rápida de atención: contactos oficiales

Para evitar estafas y asegurar gestiones seguras, es fundamental utilizar únicamente los canales oficiales proporcionados por la empresa:

WhatsApp : 11-3931-1234 (Canal oficial).

: 11-3931-1234 (Canal oficial). Atención Telefónica : 0810-555-3698 (Lunes a viernes de 8 a 18 h).

: 0810-555-3698 (Lunes a viernes de 8 a 18 h). Sitio Web : www.camuzzigas.com.

: www.camuzzigas.com. Oficina Virtual: disponible las 24 horas para trámites completos.

Actualmente, Camuzzi abastece a más de 2,2 millones de usuarios en un territorio que cubre el 45% del país, incluyendo toda la Patagonia. Con esta nueva herramienta, la compañía busca eficientizar la comunicación en una red que supera los 51.000 kilómetros lineales de extensión.