Chechu Bonelli habló de su relación con Facundo Pieres, el ex de Zaira Nara

La modelo Chechu Bonelli fue sorprendida junto a Facundo Pieres en la playa de Punta del Este y rápidamente se los vinculó sentimentalmente ya que ella venía de separarse de Dario Cvitanich y él había terminado su relación con Zaira Nara.

La conductora habló de este tema con Puro Show y dio detalles de cómo fue el encuentro con el polista en Uruguay.

Tras la foto viral, Chechu Bonelli explicó su encuentro con Facundo Pieres

Primero se refirió a su separación de Darío Cvitanich, luego de 14 años juntos y tres hijas en común: «Me fui con una amiga a Punta del Este. El 2025 fue un año de renacimiento, de mucho aprendizaje desde el dolor. Familia seguimos siendo, fue dura la separación, el lazo de papá, mamá, hijas bajo el mismo techo. Tenemos relación por las nenas y nada más».

«No puedo hablar mucho de él, tengo un acuerdo mutuo de respetarnos y creo que es lo mejor. Estoy bien, estoy muy contenta conmigo, he logrado ser muy feliz, sentir mucho orgullo de mí misma», detalló.

Al ser consultada por Facundo Pieres y la foto que publicó Yanina Latorre, la modelo dijo que fue «Inteligencia Artificial»: «¿Dónde hubo besos? Lo conozco hace 20 años. Fui a saludar a mis hijas que estaban en esa zona de José Ignacio, fui a la playa, me lo crucé, vino a saludar, se sentó a tomar unos mates y alguien tomó un retrato de ese momento»